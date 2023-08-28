Kırtasiye alışverişi telaşı başladı! 2023-2024 eğitim öğretim yılına sayılı günler kaldı! Kırtasiye malzemesi alırken nelere dikkat edilmeli?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk zil sesi 11 Eylül’de duyulacak. Okulların açılmasına az bir süre kala alışverişini tamamlamak isteyen veliler ile öğrenciler, telaşla en ucuz ürünlerin olduğu kırtasiyecileri geziyor. Gelen zamlarla beraber bir öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, sırt çantasıyla beraber ortalama bin 500 liraları buluyor.

''VATANDAŞLARA EN UCUZ ŞEKİLDE ULAŞTIRMANIN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ''



Erzincan’da 23 yıldır kırtasiyecilik yapan Sami Yıldırım, zamlanan gıda ürünlerine göre fiyatların normal olduğunu dile getirerek, “Bir öğrencinin ihtiyacı olan çanta, suluk, defter ve kalem geçen yıla göre zamlandı ama vatandaşlara en ucuz şekilde ulaştırmanın çabası içerisindeyiz. Vatandaşlar gıda sektöründeki anlık zamlarla alışık durumdalar. Okulların kapanmasından 3 ay geçti” dedi.



Velilere, kırtasiye malzemeleri seçerken dikkat etmesi gereken hususlara da değinin Yıldırım, ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerektiğini belirterek, “Bütün ürünlerimizin arkasında kalite belgeleri var ve mümkünse yerli ve milli ürünlerimizi almaları suretiyle bunları tercih etmeliler. Bir ürünün pahalı olması çok kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Veliler kırtasiye ürünlerini alırken daha seçici davranarak ekonomik ürünleri tercih etmeliler. Çok abartmadan ürünleri ekonomik fiyattan seçerek alışverişlerini tamamlayabilirler” diye konuştu.



Ailesiyle beraber kırtasiye dükkanına alışveriş yapmaya gelen veliler ise, “Geçen seneye göre fiyatlar çok artmış. Masraflarımız çoğalıyor ama yapacak bir şey yok. Alışverişe yeni başladık ama muhtemelen bin lirayı geçecek” dediler.

PEKİ KIRTASİYE MALZEMESİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yurttaşları kırtasiye ürünleri alırken "CE" belgesine dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere eğitim sektöründe hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarların okulların açılmasını beklediğini ifade etti.

2023-2024 eğitim öğretim döneminde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 8 milyonu aşkın üniversitelinin okula başlayacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yıl okul alışverişlerinden ortalama 70-80 milyar lira ciro bekleniyor. Yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebilir. En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur. Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlere itibar edilmemeli. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde kalite işareti "CE" belgesi mutlaka olmalı, ürünlerin yanma, zararlı maddelerden korunma gibi kimyasal testlerden geçip geçmediği kontrol edilmeli."

CE BELGESİ NEDİR?

CE işareti, ürünlerin ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.