LGS tercihleri başlıyor! LGS tercih robotu öğrencilere rehber olacak

LGS'yi başarıyla tamamlayan öğrenciler şimdi hangi liseyi seçeceği konusuyla karşı karşıya. Lise tercihini yaparken doğru okulları seçmek, öğrenciler için büyük önem taşıyor. LGS tercih robotu, öğrencilerin tercih döneminde doğru kararlar alması için onlara yardımcı oluyor.

LGS TERCİH ROBOTU

2023 yılı merkezî yerleştirme ve yerel yerleştirme tercihinde bulunacak öğrencilere rehberlik yapmak amacıyla erişime açılan iki ayrı tercih robotu, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeler için ayrı ayrı hazırlandı.

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezî sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.

Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkân sağlanıyor. Öğrenci ve veliler, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre "kayıt alanı", "komşu kayıt alanı" ve "kayıt alanı dışındaki" okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor. Birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları, tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak.

LGS TERCİH ROBOTU 2023 İÇİN TIKLAYIN

KAYNAK: https://www.meb.gov.tr/lgs-tercih-robotu-yerlestirme-surecinde-ogrencilere-rehber-olacak/haber/30281/tr