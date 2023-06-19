LGS tercihlerine sayılı günler kaldı: Peki Türkiye'nin en iyi 10 lisesi hangisi?

Lise taban puanları, nitelikli en iyi liseler, lise yüzdelik dilimleri, Türkiye'nin en iyi liseleri sıralaması her sene MEB tarafından açıklanıyor. İyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler ve onların aileleri ise, en iyi liseleri araştırıyor. İşte MEB'e göre Türkiye'nin en iyi 10 lisesi:

10. BURSA - NİLÜFER - TOFAŞ FEN LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 482,9747

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,32

Tofaş Fen Lisesi 1989 yılında açılışı Milli Eğitim Bakanın Hasan Celal GÜZEL , Bursa Valisi Erdoğan ŞAHİNOĞLU ve Bursa Milli Eğitim Müdürü Necmi YANICIOĞLU açmış ve bu okulun Fen Lisesi olarak hizmet vermesi kararlaştırılmıştır.

9. İSTANBUL - FATİH - ÇAPA FEN LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 483,5498

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,29

Çapa Fen Lisesi'nin tarihi, 16 Mart 1848 tarihinde aynı binada hizmete açılmış olan “Darülmuallimin” (Erkek Öğretmen Okulu) adlı okula dayanır.

8. İSTANBUL - FATİH - CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 484,5187

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,27

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Cağaloğlu semtinde yer alan Anadolu lisesi. 1850 yılında Bezmiâlem Sultan tarafından kurulmuştur. Eski adı Valide Mektebi olan kurum Türkiye'nin ilk sivil lisesidir.

7. İSTANBUL - KADIKÖY - İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 488,2011

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,15

İstanbul Atatürk Fen Lisesi, İstanbul'un ilk, Türkiye'nin ikinci Fen Lisesi'dir. İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Kuyubaşı semtindedir. İstanbul Atatürk Fen Lisesi, 1982 yılında kuruldu.







6. İZMİR - BORNOVA - İZMİR FEN LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 488,2011

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,15

İzmir Fen Lisesi, 1983 yılında Türkiye'nin 3. olarak açılan fen lisesidir. Ankara ve İstanbul Atatürk Fen Liseleriyle birlikte Türkiye'nin en başarılı 3 fen lisesinden biridir. Ortaöğretime geçiş sınavlarında ilk 1000 sıralamasından öğrenci alır.

5. ANKARA - ÇANKAYA - ANKARA FEN LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 490,4661

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,11

Ankara Fen Lisesi, Türkiye'de bilime katkıda bulunmuş birçok mezunu bulunan Türkiye'nin ilk fen lisesidir.

4. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 492,7264

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,08

Kabataş Erkek Lisesi, 1908 yılından beri öğretim yapan, Türkiye'nin en eski liselerinden biridir. Kampüsü İstanbul'un Ortaköy semtinde deniz kenarında yer alır.

3.İSTANBUL - BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ KABATAŞ ERKEK LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 493,4272

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,05

Kabataş Erkek Lisesi, 1908 yılından beri öğretim yapan, Türkiye'nin en eski liselerinden biridir. Kampüsü İstanbul'un Ortaköy semtinde deniz kenarında yer alır.

2. İSTANBUL - FATİH - İSTANBUL ERKEK LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 494,774

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,04

İstanbul Erkek Lisesi ya da eski adıyla İstanbul Sultanisî, İstanbul’un Cağaloğlu semtinde, Osmanlı döneminde kurulmuş Numune-i Terakki Mektebinin devamı niteliğinde olan, günümüzde Anadolu Lisesi statüsünde hizmet veren eğitim kuruluşu.

1. İSTANBUL - BEYOĞLU - GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY LİSESİ

2022 TABAN PUAN: 494,774

2022 YÜZDELİK DİLİM: 0,04

Galatasaray Lisesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Galatasaray semtinde bulunan bir lisedir. Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından biri olan okul Fransızca eğitim vermektedir.

Kaynak: meb.gov.tr