Liseliler neden açık liseye geçiyor?

Son sınıflara gelen lise öğrencileri açıköğretim liselerine geçiş yapıyor. Hatta bazı kurum müdürlerinin ve öğretmenlerinin de açıktan liseyi bitirmeye öğrencileri teşvik ettiği ileri sürülüyor. Açıköğretim liselerine geçişler, sınav sistemiyle de ilişkili...

Peki bu geçişler öğrencinin eğitim hayatını nasıl etkiliyor? Eğitim-İş Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Turgay Kaçan, lise öğrencilerinin örgün eğitimden kopmasının sosyal gelişimlerini de tehdit ettiğini dile getirdi.