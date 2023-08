Menemen'de öğrenciyseniz çok şanslısınız! Menemen'de üniversiteyi kazanana 5 bin TL

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ilçeden üniversiteyi kazanan gençler ile bu yıl mezun olanlara 5’er bin TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Başkan Vekili Pehlivan, "Biliyoruz ki tatlı sözlerle gençlerin sırtını sıvazlamak kolaydır; ama biz zoru seçerek manevi olduğu kadar maddi olarak da onları desteklemek için yola çıktık. Mücadelemiz ‘Menemen’imizden de bilim ve teknolojide, sanat ve kalkınmada başarılı gençler çıksın’ diyedir" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Menemenli lise son sınıf öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılayan Menemen Belediyesi, yeni bir sistemi daha hayata geçirdi. Sosyal medya hesabından gençlere seslenen Menemen Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bu yıl lisans ve ön lisans düzeyinde üniversitelerin örgün eğitim programlarını kazanan öğrencilere destek, 2022-2023 döneminde üniversiteyi bitiren gençlerin de hayata atılma süreçlerine katkıda bulunmak adına 5’er bin TL ödeneceğini açıkladı.

Menemen Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında görüşülen konunun, Millet İttifakı meclis üyeleri tarafından ret oyu verilmesine karşın Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oylarıyla onaylandığını hatırlatan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Atatürk’ün 10 yılda ülkemizi demir ağlarla örmesinin ardından, 2002 yılından itibaren de ülkemiz, dev bir eğitim hamlesi yapılarak üniversite ağıyla örüldü. Gençlerimizin nitelikli birer bireye dönüşmesi için atılan adımlar doğrultusunda ortaya bir TEKNOFEST kuşağı çıktı.

Bugün birçok genç Türk bilim insanına sahipsek, son 20 yıldaki çalışmaların meyvesi alınmaya başlanmıştır. Biz de Menemen Belediyesi olarak, gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesini her platformda başarıyla temsil eden bireylere dönüşebilmesi için imkânlarımızı zorlayarak ilçemizden üniversiteyi kazanan gençlerimiz ile bu yıl mezun olmuş gençlerimize 5’er bin TL katkı sağlama kararı aldık. Biliyoruz ki tatlı sözlerle gençlerin sırtını sıvazlamak kolaydır; ama biz zoru seçerek manevi olduğu kadar maddi olarak da onları desteklemek için yola çıktık. Mücadelemiz Menemen’imizden de bilim ve teknolojide, sanat ve kalkınmada başarılı gençler çıksın diyedir” ifadelerini kullandı.



Başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini de anlatan Pehlivan, “YKS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz kayıt belgesini ve üniversite mezuniyet belgesini alan Menemenli her bir öğrencimizi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bekliyoruz. Menemen Belediyesi olarak, ağabeyleri Aydın Pehlivan olarak her şey gençlerimiz için diyor, başarılarılar diliyorum. Her zaman gençlerimizle gurur duymaya ve daima yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.