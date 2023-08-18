Filenin Sultanları sahaya çıkıyor

Filenin Sultanları kısa bir aradan sonra tekrar sahaya çıkıyor.Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda yapılacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak.İşte detaylar...

Filenin Sultanları sahaya çıkıyor
Filenin Sultanları sahaya çıkıyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda yapılacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI SAHAYA ÇIKIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak.

Filenin Sultanları'nın grup maçlarının TSİ programı şöyle:

20 Ağustos Pazar:

21.00 Türkiye-Azerbaycan

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya

Kadro
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Filenin Sultanları sahaya çıkıyor - Resim : 1

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

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# filenin sultanları # türkiye
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