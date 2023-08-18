FIBA Olimpiyat ön eleme turnuvasında final yolunda rakip: İsveç

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda grubunu lider bitiren 12 Dev Adam, yarı final mücadelesinde İsveç ile karşılaşacak.İşte detaylar...

FIBA Olimpiyat ön eleme turnuvasında final yolunda rakip: İsveç
FIBA Olimpiyat ön eleme turnuvasında final yolunda rakip: İsveç
Editör: Nihat Çarboğa
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda grubunu lider bitiren 12 Dev Adam, yarı final mücadelesinde İsveç ile karşılaşacak.

FIBA Olimpiyat ön eleme turnuvasında final yolunda rakip: İsveç - Resim : 1

FIBA OLİMPİYAT ÖN ELEME TURNUVASINDA FİNAL YOLUNDA RAKİP: İSVEÇ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Milli Takım, grupta İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna'yı mağlup etmişti.Ay-yıldızlılar, İsveç'i de geçmesi halinde Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasın galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

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Turnuvanın final mücadelesi ise 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. 12 Dev Adam Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nı zirvede tamamlaması halinde Paris 2024'te olmak için eleme turnuvasında boy gösterecek.

# fiba
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