Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş’ın, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul’a geldi.

Transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a gelen Kazak futbolcuyu İstanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Serhan Çetinsaya karşıladı.

Zaynutdinov’u karşılayanlar arasında Türkiye’de yaşayan Kazak vatandaşlar da yer aldı.

Kazak futbolcu, havalimanında taraftarların formalarını imzaladı.

25 YAŞINDA VE TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYABİLECEK

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’nın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, transfer görüşmelerini ilerletmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi. 25 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak, 23.40 dolaylarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Beşiktaş formasıyla İstanbul’a gelen Zaynutdinov, havalimanında açıklamalarda bulundu. Zaynutdinov açıklamasında, ”Çok mutluyum. Beşiktaş, tarihi ve çok iyi taraftarları olan bir kulüp. Sosyal medya hesabımda taraftarların birçok mesajı var. Hepsine çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Siyah-beyazlı ekibin, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. Zaynutdinov, TFF’nin yeni kuralı ile mavi kart sahibi olarak Türk statüsünde oynayabilecek.