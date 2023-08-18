Slovenya'da skandal gece! Sloven polislerden GFB'ye biber gazıyla müdahale
UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme maçı Maribor-Fenerbahçe maçında tribünler arasında kavga çıktı.Polislerin müdahelesine rağmen 30 dk boyunca yatışmayan olaylar nedeniyle maça ara geldi ve sonrasında tekrardan devam edildi.Maçın ardından da Fenerbahçe'den de açıklama geldi.İşte detaylar...
Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında tribünde yaşanan olayların ardından Sarı Lacivertli taraftarlar stat dışına çıkarıldı. Çıkan olaylar sonrası Sloven polisler, Fenerbahçeli futbolseverlere biber gazıyla müdahale ederken bazı Sarı Lacivertli ekip taraftarları baygınlık geçirdi.
SLOVENYA'DA SKANDAL GECE!
Fenerbahçe'nin 65. dakikada kazandığı bir serbest atışı sırasında hakem oyunu durdurdu ve o sırada Sarı-Lacivertli ekibin taraftarlarıyla ev sahibi takım Maribor taraftarları arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle mücadele 30 dakikaya yakın durdu. Oyunculardan Tadic ve Zajc taraftarları sakinleştirmek için tribünlere gitti, ancak iki taraftar arasındaki olaylar bir anda büyüdü. Yaşanan gerilimin ardından polisin de olaya müdahale etmesiyle sinirler yatıştı.
İki takımın taraftarları arasında çıkan kavga tam sakinleşecekken yeniden alevlendi ve polisin müdahalesine rağmen gerilim dolu anlar yaşanmaya devam etti.
ANONS YAPILDI!
Olaylar bir anlığına sakinleşmişken UEFA yetkilileri arasında görüşmeler yapıldı, fakat olayların yatışması yarım saati buldu.
POLİSTEN BİBER GAZIYLA MÜDAHALE!
Yaşanan pankart mücadelesi sonrasında iki takım taraftarı arasında kavga çıktığı aktarılırken Fenerbahçe taraftarının tribünleri boşaltması için anons yapıldı. Bir grup Fenerbahçe taraftarının biber gazına maruz kaldığı ve baygınlık geçirdiği vurgulanırken gerilim dolu anların ardından maç, yarım saatlik aranın ardından yeniden başladı.
Maçın ardından Fenerbahçe'nin yaşanan olaylar hakkındaki açıklaması şu şekilde:
MARIBOR TARAFTARLARININ SEBEP OLDUĞU TRİBÜN OLAYLARI HAKKINDA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 17, 2023
Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.
Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde… pic.twitter.com/7NDDIIZQOl