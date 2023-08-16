Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 2. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Pendikspor ve Samsunspor - Fenerbahçe maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu heyecanı 18-21 Ağustos tarihleri arasında oynanacak 2 hafta maçlarıyla devam edecek.
2. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 2. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
18 Ağustos Cuma - 21.00
İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka
18 Ağustos Cuma - 21.00
Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan
19 Ağustos Cumartesi - 19.15
Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Yiğit Arslan
19 Ağustos Cumartesi - 21.45
Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge
19 Ağustos Cumartesi - 21.45
Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 Ağustos Pazar - 19.15
Başakşehir - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
20 Ağustos Pazar - 21.45
Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
20 Ağustos Pazar - 21.45
Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam
21 Ağustos Pazartesi - 21.00
Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21 Ağustos Pazartesi - 21.00
MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Chan Aydın