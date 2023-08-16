Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 2. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Trabzonspor, Beşiktaş - Pendikspor ve Samsunspor - Fenerbahçe maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte detaylar...

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 2. hafta maçlarını yönetecek isimler...
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Spor Toto Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu heyecanı 18-21 Ağustos tarihleri arasında oynanacak 2 hafta maçlarıyla devam edecek.

2. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 2. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ağustos Cuma - 21.00

İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka

18 Ağustos Cuma - 21.00

Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan

19 Ağustos Cumartesi - 19.15

Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Yiğit Arslan

19 Ağustos Cumartesi - 21.45

Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge

19 Ağustos Cumartesi - 21.45

Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20 Ağustos Pazar - 19.15

Başakşehir - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

20 Ağustos Pazar - 21.45

Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler

20 Ağustos Pazar - 21.45

Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam

21 Ağustos Pazartesi - 21.00

Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazartesi - 21.00

MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Chan Aydın

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