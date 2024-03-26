O şehirde okullar tatil edildi

Bitlis'te olumsuz hava koşulları yaşamı zorlaştırıyor. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ve Tatvan ilçesinde bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

O şehirde okullar tatil edildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurdun bazı bölgelerinde olumsuz hava koşulları yaşamı etkilemeye devam ediyor. Bitlis'te de olumsuz hava koşulları eğitim ve öğretimi vurdu.

Kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirten Bitlis Valiliği, yaptığı açıklamada bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 26 Mart'ta Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bitlis # okul # tatil # kar yağışı
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