Okullarda Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimi açıklandı: İşte ara tatil ve sömestr tarihleri

Ara tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 11 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla beraber yeni eğitim ve öğretim yılıyla ilgili tarih bilgileri de merak ediliyor. Eylül ayında ders zilinin çalacağı okullar ilk ara tatiline Kasım ayında girecek. Peki okullarda Kasım ara tatili ne zaman? İşte ilk ara tatil tarihleri...

MEB 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI: İŞTE ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.

Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

MEB takvimine göre;

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.



İLOKULLARDA ARTIK SINAV YOK!



Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak.

Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. 2021 yılında pandemi tedbirleri kapsamında alınan karar gereği 1,2 ve 3’üncü sınıflarda sınav uygulaması yapılmıyordu. Bunun yerine sınıf içi değerlendirmelere göre öğrencilere karne veriliyor, yazılı sınav uygulaması sadece 4’üncü sınıflarda yapılıyordu.. Böylece yeni yönetmelikle 1, 2 ve 3 ‘üncü sınıflarda pandemi uygulaması kalıcı hale getirilirken 4’üncü sınıflarda da yazılı sınavın kalmasıyla ilköğretim kademesinde yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılmış oldu.

Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört alandaki becerilerinde gelişimlerini izlemek için iki yılda bir Türkçe dil beceri sınavları yapılacak. Bu Sınav elektronik ortamda veya yazılı olarak uygulanabilecek. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının ölçüldüğü ‘ABİDE’ sınavları iki yılda bir belirlenen okullarda uygulanacak.

ORTAK SINAV DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Resmî Gazete’de yayımlanan, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği’ yeni eğitim öğretim yılının başlarken okullardaki sınav uygulamalarına önemli değişiklikler getiriyor.

Yeni yönetmeliğe göre aynı sınıf ve aynı derse ait yazılı sınavlar, ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak olarak yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak. Yani okullarda yer alan aynı sınıftaki tüm şubeler ilgili derste aynı soruları yanıtlamak için eş zamanlı olarak sınava girecek. Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde ortak sınav yapılması halinde bu sınavların soruları ve cevap anahtarları ‘Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ tarafından hazırlanacak. İlk aşamada ülke ve il geneli sınavlar sadece çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak yazılı sınavlar ise sadece açık uçlu sorularla gerçekleştirilecek. Eğer ülke , il ve ilçe geneli ortak sınav kararı alınmazsa okullardaki sınav uygulaması yine ortak olacak. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek.