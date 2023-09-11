Okul servisi denetimi yapıldı
20 milyonu aşkın öğrenci için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ülke çapında okul servislerini denetledi.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci bugün ders başı yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ülke çapında öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliği için sabah saatlerinde uygulama yaptı.
EKİPLER UYARILARDA BULUNDU
Polis ekipleri inceledikleri servis araçlarında çocuklara, araç içerisinde uyulması gereken kurallarla ilgili uyarılar yaptı.
Ekipler servislerdeki öğrencilere kırmızı düdük hediye ederek, şoför ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıttı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklamada okul servislerine yönelik yapılan trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
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