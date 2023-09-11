On milyonlarca öğrenci ders başı yaptı! Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Yaz tatilinin ardından okula dönüş heyecanı bugün başladı. Yurt genelinde 20 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki on milyonlarca öğrenci velileriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okul için yola koyuldu. Okul öncesi, ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar, geçen hafta uyum eğitimiyle yeni eğitim öğretim dönemine başlamışlardı. Ortaokul 5. sınıfa bu yıl başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 15 Eylül tarihine kadar devam edecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları öğrencilere ualştırıldı.

Bu yıl eğitim ailesine 45 bin yeni öğretmen katıldı. Öğretmenlerin 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak.

SINIFTA KALMA GERİ GETİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti.

Yapılan değişikliklerle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

Liselerdeki sınavlar, artık sadece yazılı yoklama şeklinde yapılacak. 6698 sayılı kanunda yer verilen, kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ait kişisel veriler veli, vasi veya ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.

SINAV HAFTASI UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

Bakanlık tarafından dün, okullarda yapılan sınavlara ilişkin ilk kez çatı bir yönetmelik yayımlandı. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı.

Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılması, ortak yazılı sınavların yapılması, sınav haftası uygulamasına geçilmesi, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavlarının 4 dil becerisini ölçecek şekilde yapılması gibi pek çok yenilik yeni dönemle birlikte hayata geçirilecek.

14 KASIM'DA ARA TATİL VERİLECEK

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.