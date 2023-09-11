Okulun ilk günü çanta gider mi? Lise, Ortaokul ve İlkokul öğrencileri!

Okulun ilk günü çanta gider mi konusu üzerine konuşmamız gereken birçok etken var. Okul disiplini, öğrencinin öğrencilik hayatı, çantayı neden getirdiğimiz ve okulun ilk günü olması gibi. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri için tek tek üzerinde durmamız gereken bu soruyu sizler için detaylı bir şekilde cevaplandırdık!

OKULUN İLK GÜNÜ ÇANTA GİDER Mİ? LİSE ÖĞRENCİLERİ ÇANTA GÖTÜRMELİ Mİ?

Okulun ilk günü çanta götürüp götürmemek konusunda Milli Eğitim Bakanlığının ya da okulzaların herhangi bir resmi açıklaması bulunmamakta. Genelde ilk hafta oryantasyon haftası olduğundan dolayı çok fazla ders işlenmez. Dönem içerisinde yapılacak aktiviteler, işlenecek dersler ve dahası konuşulur. Öğrencilerle tanışılır ve ilk gün bitirilir. Bu sebeple öğrencinin çantaya çok fazla ihtiyacı olmaz ancak size tavsiyemiz okulun ilk günü de çanta ile gitmeniz.

Özellikle ilkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine okul disiplinine ve düzenine ayak uydurabilmeleri veya alışabilmeleri için çanta ile okula gitmelerini tavsiye ederiz. İlk günden çantasız gitmek diğer günlerin daha vahim olacağını gösterir.

OKULUN İLK GÜNÜ ÇANTA GİDER Mİ? ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN!

Ortaokul öğrencileri henüz 12 yıllık eğitim-öğretim hayatlarının ortasına başlamak üzereler. Daha önlerinde uzun bir eğitim-öğretim hayatı var. Bu sebeple daha ilk günden çantasız gitmeleri okul disiplinlerine ve alışkanlıklarına zarar verir. Bu sebeple ortaokul öğrencileri içi boş bile olsa bir kalem bir defter alıp okulun ilk günü okula çanta ile gitmesi faydalı olacaktır.

OKULUN İLK GÜNÜ ÇANTA GİDER Mİ LİSE ÖĞRENCİLERİ NE DİYOR?

Genelde lise öğrencileri ilk gün çanta götürmek konusunda kararsız kalırlar. Zorunlu eğitim hayatlarının son evresine gelen lise öğrencileri biraz daha okul düzeninden bıkmış ve bazı alışkanlıklardan yorulmuş olabiliyorlar. Bu sebeple ilk gün okula çanta götürmek istemeyebilirler. Onlara tavsiyemiz özellikle lise öğrencilerinin eğitim hayatlarının son evresinde daha disiplinli olarak eğitim hayatlarını en iyi şekilde tamamlamalarıdır. Bu sebeple okulun ilk günü çanta götürmelilerdir.