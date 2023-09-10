Kılıçdaroğlu Kıbrıs Türkü diye EOKA fotoğrafı yayınladı! Skandal 100. yıl videosu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı 100. yıl dönümü videosunda, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk köylerine saldırı düzenleyen Yunan milliyetçisi grup EOKA'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşım tepki çekti! Kılıçdaroğlu Kıbrıs Türkü diye EOKA'lı teröristlere 100. yıl videosunda yer verdi!

KILIÇDAROĞLU KIBRIS TÜRKÜ DİYE EOKA'LI TERÖRİST GRUBUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin 100. yılı anısına hesabından paylaştığı videoda Cumhuriyet tarihindeki önemli gelişmeleri anlatan görsellere yer verildi. Videonun Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili kısmında yer alan görsel dikkat çekti. Bu özel video bölümünde, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte Türk köylerine saldırılara öncülük eden Yunan milliyetçisi grup EOKA'nın fotoğrafı kullanıldı.

AYNI FOTOĞRAF DEFALARCA KEZ YANLIŞ YERLERDE KULLANILDI!

Fotoğraf, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen devlet piyango biletlerinin üzerinde basılmıştı. Devlet Piyango Birimi Başkanı Osman Uzun "EOKA" görselinin kullanımı nedeniyle özür diledi. Devlet Piyangosu'nun 8 Ağustos çekilişine ilişkin biletlere ilişkin açıklama yaparak, hatalı basılan biletlerin derhal geri çağrılacağını duyurdu. Uzun, hatayla ilgili olarak şu açıklamada bulundu. Konuya ilişkin açıklama ise şu şekilde:

Ben birim sorumlusu olarak yapılan hatanın gereği ne ise yerine getireceğim. Bunun sorumlusu olarak görevden affımı isteyeceğim

CEVDET YILMAZ'DA BENZER BİR HATAYI YAPMIŞTI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümüne ilişkin mesajında ​​EOKA'nın fotoğrafını kullanmıştı.

Yılmaz, fotoğrafta EOKA üyelerinin de bulunduğunu öğrenince paylaşımı silmişti. Sıklıkla bu fotoğrafın hata ile paylaşılması ise akıllara birçok soru işaretini getiriyor.

KILIÇDAROĞLUNDAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından halen konuya ilişkin bir özür mesajı gönderilmedi ve video halen duruyor. Paylaşımın üzerinden saatler geçmesine rağmen halen video silinmedi ve tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuya ilişkin Kılıçdaroğlu'nun hesabından yapılan paylaşım ise şu şekilde: