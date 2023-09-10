Kardeşlerim Doruk öldü mü? Diziden neden ayrıldı? Şok sözler!

Kardeşlerim dizisi 9 Eylül'de 4. sezonuyla bir kez daha ekranlara geri döndü. Dizinin yeni sezonuyla birlikte insanlar Doruk karakterinin akıbetini merak etmeye başladı. Peki Kardeşlerim'de Doruk öldü mü? Onur Seyit Yaran diziden ayrıldı mı?

KARDEŞLERİM DORUK NEDEN ÖLDÜ? KARDEŞLERİM DORUK ÖLDÜ MÜ?

Kardeşlerim dizisinin sezon finalinde Onur Seyit Taran'ın canlandırdığı Doruk karakteri, telefonla konuşurken trafik kazası geçirdi. Pek çok izleyici Doruk karakterinin hayatta kalıp kalmadığını merak etmeye başladı. Son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerde Doruk'un mezarı görülüyor. Doruk'un mezarının ortaya çıkmasıyla durum netleşti. Doruk'un ölüp ölmediğinin cevabı ise net bir şekilde görülen mezar ile ortaya çıkmış oluyor.

ONUR SEYİT TARAN ARTIK KARDEŞLERİM'DE OYNAMAYACAK MI?

Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran, diziden ayrıldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Mesajında ​​şunları söyledi:

Sanırım hayatımda ilk kez Instagram postu açıklamasını dudaklarım titreyerek yazıyorum. Öncelikle 3 yıl boyunca içerisinde bulunduğum projede emeği geçen herkese sevgiler. Sevgili Set emekçisi abilerim, ablalarım, arkadaşlarım; Yürümelerimden koşmalarıma kadar kahrımı çektiniz, yanımda oldunuz. Bu hikaye bizim için buraya kadardı, ama eminim siz kamera arkasındaki dostlarımla, kariyerim boyunca sıkça karşılaşacağım. Gelecekte karşılaştığımız zaman, ilk günkü gibi, adımın ve imzamın olduğu her yerde, yalnızca hakkın ve adaletin yanında olacağıma söz veriyorum. Sizler için elinden gelenin fazlasını yapacak bir Onur kardeşiniz yanınızda. Daima.

SON BÖLÜM ÜCRETİNİ SET GÖREVLİLERİNE DAĞITTI

Kardeşlerim dizisi 9 Eylül Cumartesi akşamı 4. sezonuyla ekranlara geri döndü. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı dizi, 95. bölümünde Onur Seyit Yaran'ın canlandırdığı Doruk karakterinin karıştığı trafik kazasına sahne oldu. Kaza sırasında cep telefonuyla konuşan izleyiciler, Doruk'un kazadan sağ kurtulup kurtulmadığını merak etmeye başladı. Bu sahnenin ardından annesi ve Asiye gözyaşlarına boğuldu. Ortalıkta mezar taşı görseli dolaşırken oyuncunun yapımdan kesinlikle ayrılacağı belli oldu. Son bölüm ücretini almadığı bunun yerine üç sezon boyunca birlikte çalıştığı set ekibiyle paylaştığı bildirilen Yaran, bugün yayınlanan son bölümle birlikte yapımdan resmen ayrıldı.