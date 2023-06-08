ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS açıklaması

Beraberindeki ÖSYM heyeti ile Diyarbakır'a giden Prof. Dr. Ersoy, Polisevi'nde Vali Vekili Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdür Vekili Alpaslan Demiray, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mete Barakazi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılacak YKS'ye yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Ersoy, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Türkiye genelinde 3 milyon 528 bin başvurunun olduğunu belirtti.

Depremin etkilediği 11 il ve bu iller arasında yer alan Diyarbakır'da sınava girecek aday sayısında geçen yıla göre ciddi artışın olduğunu belirten Ersoy, sınavın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Geçen yıl Diyarbakır'da YKS'ye başvuran aday sayının 70 bin, bu yıl da 160 bin civarında olduğunu kaydeden Ersoy, şunları aktardı:

- Dolayısıyla iki katın üzerinde bir artış söz konusu. Bu sınavın bu bölgede sağlıklı yapılması için ekibimizle beraber Diyarbakır'a geldik. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm paydaşlarla bu sınavı çalıştık. Diyarbakır'ın tamamında sınava elverişli olan tüm kapasiteyi kullandık. Bu kapasite dışında kalan kısıtlı sayıdaki adayın da yol ve barınma yardımı ve yanında bir refakatçi bulunmak üzere Diyarbakır'ın en yakın illerinden başlamak üzere atamasını yaptık. Dolayısıyla devletimiz Diyarbakır'daki hiçbir adayımızı mağdur etmeyecek. Tüm imkanlarıyla Diyarbakır'daki adaylarımızın yanında kalacaktır. Tek amacımız, tek bir adayın dahi sınavdan mağdur olmaması, tüm sınav süreçlerinin sağlıklı bir şekilde geçmesi ve güvenli bir sınav yaşanması.

"VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLARIMIZ ARACILIĞIYLA BU SÜRECİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ"

Uygulamanın sadece Diyarbakır'a yönelik değil, deprem bölgesindeki diğer illerde de olduğunu anlatan Ersoy, şöyle devam etti: