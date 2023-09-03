Pazar günü ne sınavı var? 3 Eylül'de sınav var mı?

Pazar günü ne sınavı var sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 3 Eylül günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından neredeyse her hafta sonunda bir sınav düzenlenmekte ve bu sınavlara binlerce hatta on binlerce kişi katılmakta. Peki, bu hafta pazar günü ne sınavı var? Sınav saat kaçta? Nerede yapılacak? Sınav ne kadar sürecek? Sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim? Bütün bu soruların yanıtları ise yazımızın devamında.

İŞTE PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN SINAV VE ZAMANI

Bu hafta sonu 3 Eylül pazar günü gerçekleştirilecek olan sınav, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2023 Sayıştay Eleme). Sınav sabah saat 10.15'te başlayacak ancak saat 10.00'dan sonra, sınava girecek adaylar hiçbir şekilde binaya alınmayacak. Sınavın süresi ise 140 dakika olacak.

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı Ankara'da yapılacak. Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifrelerini girerek Sayıştay Eleme Sınavına hangi binada ve salonda gireceklerini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile öğrenebilirler. Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nda yer alan testler ise; Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacaktır.

2023 SAYIŞTAY ELEME SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SINAVIN SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, 3 Ekim günü açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek için ise; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sayfasından veya mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Bu sınavda başarılı olan adaylar klasik usule göre düzenlenen yazılı sınava katılmaya hak kazanacaklar. 2 oturum halinde gerçekleştirilecek Sayıştay Yazılı sınavının tarihleri ise;

Oturum- 04 Kasım 2023 Cumartesi 10.15-12.15 ve 14.45-16.45 saatlerinde, Oturum- 05 Kasım 2023 Pazar 10.15-12.15 ve 14.45-16.45 saatlerinde gerçekleştirilecek.

2023 SAYIŞTAY ELEME SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar Sayıştay Denetçi Yardımcısı Sınavına katılabilir.