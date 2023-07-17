Tercihler yaklaşıyor! İşte Üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler

YKS sonuçları ÖSYM verilerine göre 20 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar tercih dönemini hatasız geçirmek istiyor. Bu dönem de en az sınav süreci kadar önemli görülüyor. Adayların hayatında en önemli kararlarından biri olacak bu tercihler, yaşamlarıının geri kalanını belirleyecek. Bu nedenle üniversite tercihi yaparken dikkat etmeniz gereken pek çok detay vardır. İşte madde madde dikkat edilmesi gereken noktalar:

• Tercih aralığına dikkat etmeli ve her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde tercih yapmalısınız.

• Tercih listesi hazırlarken önceliklerinizi ve beklentilerinizi göz önünde bulundurmalısınız.

• Sınav sonucunuzdaki puan aralığına uygun üniversiteleri tercih etmelisiniz.

• Üniversite sınav sıralamanızın çok üstünde üniversiteleri listeye yazmamalısınız. Sıralamanızdan birkaç

• bin yüksek, sıralamanızla hemen hemen aynı ve birkaç bin düşük üniversitelere öncelik vermelisiniz.

• Okumak istediğiniz bölümün ve üniversitenin özelliklerini iyice araştırmalısınız.

• Seçmek istediğiniz bölümün iş olanakları hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

• Üniversitedeki akademisyenleri araştırmalısınız.

• Üniversitenin bulunduğu konum ve kampüs gibi fiziksel olanakları değerlendirmelisiniz.

• Seçmeyi düşündüğünüz üniversitenin burs, staj, Erasmus ve yurtdışı olanakları hakkında bilgi sahibi • olmalısınız.

• Üniversitenin yan dal ve ÇAP imkanlarını mutlaka öğrenmelisiniz.

• Tercih listesinde sıralamanın önemli olduğunu bilmeli ve ilk sıralara daha çok istediğiniz üniversiteleri ve bölümleri yazmalısınız.

ÜNİVERSİTE TERCİH SIRALAMASINDA NELERE ÖNCELİK VERİLMELİ?

Üniversite ve bölüm tercihi için toplamda 24 hakkınız vardır. Bu hakları oldukça dikkatli ve özenli kullanmanız son derece önemlidir. Üniversite tercih sıralaması ve alan seçimi yaparken şu noktalara dikkat etmeniz gerekir:

• Başarı sıralamanızı dikkate alarak puanınıza göre değil, sıralamanıza göre tercih yapmalısınız.

• İstediğiniz sıraya göre tercih yapabilirsiniz. Sadece okumak istediğiniz üniversiteleri ve bölümleri listeye eklemelisiniz. Ancak tercih listesinde üniversite ve bölümün kaçıncı sırada olduğunun üniversiteler açısından önemli olduğunu unutmamalısınız.

• Tüm tercih haklarınızı doldurmak zorunda değilsiniz. Okumak istediğiniz üniversiteler ve bölümleri sıraladığınızda liste dolmuyorsa, doldurmak için istemediğiniz üniversite ve bölümleri yazmamalısınız.

• Tercih yapmadan önce kontenjanları karşılaştırmalısınız. Eğer bir önceki seneye göre kontenjan artmışsa bölümün başarı sıralamasının düşebileceğini de göz önünde bulundurmalısınız.

• Tercih kılavuzunu ayrıntılı bir şekilde okumalısınız. Özel şartları ve sıralama isteyen bölümleri iyice araştırıp bilgi sahip olmalısınız.

• Sınav belgenizde yazan üniversite sınavı başarı sıralamalarını ve puanları doğru bir şekilde analiz etmelisiniz.

• Farklı meslek dallarını araştırarak, uzmanların yorumlarını dinlemelisiniz.

• Gelecek vadeden meslekler için uygun bölümleri tercih etmeye çalışmalısınız.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE EN SIK YAPILAN HATALAR

Üniversite tercihinde en çok yapılan hatalar hakkında bilgi sahibi olarak bu hataların önüne geçebilirsiniz. Bu hatalara karşı alabileceğiniz önlemler ise:

• Gitmek istemediğiniz bir üniversiteyi tercih listenize eklememelisiniz. “Burayı zaten kazanamam", “Bu tercih gelene kadar başka tercihlerimden biri kesin tutar” gibi düşünerek aslında hiç gitmek istemeyeceğiniz bir üniversiteyi listenize yazmamalısınız. Çünkü ihtimal vermediğiniz bölümleri kazanmanız da olasıdır.

• Ailenizin istediği bölümleri değil, kendi istediğiniz bölümleri ve üniversiteleri yazmalısınız. Hayatınız boyunca çalışacağınız mesleği belirleyeceğiniz bu tercih, sizin uzun yıllar nasıl bir hayat yaşayacağınızı da belirler.

• Herkesin konuştuğu, istediği veya popüler olan bölümlerde okumak zorunda olmadığınızı bilmelisiniz. Puanı ya da sıralaması yüksek diye iyi görülen bölümleri hedeflemek yerine kendi isteklerinizi göz önünde bulundurmalısınız. İstediğiniz bölümü okuyarak başarılı olabilecekken, istemediğiniz bir bölümde mutsuz olmamalısınız.

• Yakın arkadaşlarınızla aynı yerleri tercih etmeye çalışmamalısınız. Bu şekilde tercih yaptığınızda istediğiniz sonucu alamayınca hüsrana uğrayabilirsiniz. Sıralamanızı ya da puanınızı boşa harcayabilir veya hiç istemediğiniz bir üniversitenin ilgi duymadığınız bir bölümünde okumak zorunda kalabilirsiniz.

Kaynak: https://www.kuveytturk.com.tr/blog/yasam/universite-tercihinde-dikkat-edilmesi-gerekenler



