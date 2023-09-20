TGB'den ÇEDES tepkisi! "Değerler eğitimi Cumhuriyet Devrimiyle verilir"

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imzaladığı protokole tepkiler büyüyor. Türkiye Gençlik Birliği de ÇEDES'e tepki gösterenler arasında. Yapılan açıklamada TGB "Değerler eğitimi Cumhuriyet Devrimleriyle verilir" ifadelerini kullandı.

TGB'den ÇEDES tepkisi! "Değerler eğitimi Cumhuriyet Devrimiyle verilir"
Editör: Uğur Çam
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol imzalandı. Protokol gereği Diyanet İşleri Başkanlığı, MEB'e bağlı ilk, ortaokul ve liselere ‘manevi danışmanlık’ hizmeti adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi atayacak. Bu karar tepkiyle karşılanırken, karara tepki gösterenlerden bir de Türkiye Gençlik Birliği oldu.

TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ'NDEN ÇEDES TEPKİSİ

Türkiye Gençlik Birliği, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokole tepkisini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla gösterdi. TGB'nin yaptığı paylaşımda, "Değerler eğitimi; milletimizin toplumsal değerlerini ve ahlakını, vatanseverliği, milletimizin köklü uygarlığını, Cumhuriyet’i kuranların fedakarlığını, Atatürk'ü ve devrimlerini anlatarak verilir. Bu değerleri içermeyen bir eğitim, milli değildir." ifadeleri kullanıldı.

 TGB GENEL BAŞKANI KAYAHAN ÇETİN DE AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, yaptığı açıklamada, "Değerler eğitimi vereceksek; Bu ülkeyi kuranların fedakarlığı olmadan, Şehitlerimizin ve gazilerimizin adanmışlığı olmadan, Milletimizin asırlara uzanan köklü uygarlığı olmadan, Cumhuriyet Devrimi'nin yetiştirdiği yeni insanın felsefesi olmadan, Vatan olmadan, milliyetçilik olmadan, Atatürk olmadan olmaz! Değerler eğitimi milli eğitim işidir; Diyanet görevlilerine teslim edilemez, din eğitimine sıkıştırılamaz. ÇEDES iptal edilsin , değerlerimiz milli, devrimci kültürle öğretilsin!" ifadelerini kullandı.

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