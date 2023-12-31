Türkiye’de Yer Alan Üniversiteler İçerisinde Birinci Oldu!

Ege Bölgesi'nde bulunan o üniversite, YÖK tarafından hazırlanan değerlendirme raporu sonucunda, 3 farklı gösterge dahilinde, Türkiye’de yer alan üniversiteler içerisinde birinci oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda önemli başarılara imza attı. DEÜ, Türkiye’deki 208 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği raporda 3 farklı göstergede Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı ve, 7 göstergede ise Türkiye genelinde ilk 5'te yerini aldı. Raporda; eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ve topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerinde yükseköğretim kurumları değerlendirilirken, araştırmada 74 farklı gösterge esas alındı.

Türkiye’de Yer Alan Üniversiteler İçerisinde Birinci

Gerçekleştirdiği faaliyetler ile toplamda 10 göstergede Türkiye’de ilk 5 içinde yer alan DEÜ, rapora göre sürdürülebilirlik alanında 2, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanında ise 1 göstergede olmak üzere 3 alanda Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı. Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesinin girişimcilik ve yenilikçilik odaklı, toplumsal katkı ve çevre dostu misyonunu benimseyen faaliyetlere imza attığını ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar şu cümleleri kullandı:

“Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki üniversiteleri 74 farklı göstergeye göre değerlendirdi ve çarpıcı analizler ortaya koyduğu raporunu inceledik. Türk yükseköğretimini karakterize eden üniversitemiz buna göre; ’dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı en yüksek olan üniversiteler’, ’kişi başı doğrudan karbon ayak izinin en düşük olan üniversiteler’ ve ’sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı en yüksek olan üniversiteler’ kategorilerinde Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Birçok ilki ve yeniliği ülkemize, kentimize ve bilim dünyasına kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, raporda elde ettiğimiz başarılardan oldukça memnun kaldık. Üniversitemiz rapora göre 3 alanda Türkiye 1’incisi oldu. 7 göstergede ise Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 5’te yer aldı. Gurur duyuyoruz”

Hayata geçirdiği yatırımlarında ve faaliyetlerinde ‘engelsiz üniversite, engelsiz toplum’ anlayışını kendine ilke edinen Dokuz Eylül Üniversitesi, bu yönde bir ekosistemin oluşturulmasını sağlamak için birçok önemli projeye imza atmıştı. Bu alanda elde edilen başarıyı değerlendiren Rektör Hotar şu açıklamalarda bulundu:

“Kamuoyunda farkındalık oluşturacak sosyal sorumluluk projelerine, bilimsel çalışmalara ve fiziki yatırımlara önem veren rektörlüğümüz, ulusal düzeyde ses getiren girişimlere imza atmaktadır. Rektörlüğümüz, üniversitemizin; engelsiz eğitim, engelsiz yapı, engelsiz kampüs, engelsiz şehir gibi kavramlarda da örnek olmasını arzulamaktadır. Nitelikli araştırma altyapımız ve imkânlarımızı sürekli geliştirirken, yerleşkelerimizdeki eğitim faaliyetlerinin erişilebilirliğine de büyük önem veriyoruz. Bu yöndeki girişimlerimizin takdir görmesi bizi daha da teşvik ediyor. Bu yöndeki toplumsal sorumluluklarımızın ve yol gösterici rolümüzün farkındalığıyla bu yöndeki adımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

Çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında da Dokuz Eylül Üniversitesinin önemli bir birikim ve hassasiyete sahip olduğunu belirten Rektör Hotar şu sözleri söyledi:

“Araştırma üniversitemiz, YÖK’ün raporunun ‘sürdürülebilirlik’ kategorisindeki ‘kişi başı doğrudan karbon ayak izinin en düşük olan üniversiteler’ ve ‘sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı en yüksek olan üniversiteler’ göstergelerinde Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. 15 yerleşkesi sıfır atık belgesine sahip olan, çevre ve sürdürülebilirlik sorumluluklarını titizlikle yerine getiren üniversitemiz için elbette bu sonuçlar sürpriz olmadı. DEÜ olarak, bu yöndeki Ar-Ge faaliyetlerimizi ve bilimsel çalışmalarımızı sürdürecek; bilgilendirme, farkındalık ve eğitim faaliyetlerimizle mensuplarımıza ve tüm topluma çevre bilincini aşılamaya devam edeceğiz”

Raporda DEÜ’nün Türkiye genelinde ilk 5 içinde yer alan başarılarını da sıralayan Rektör Hotar şu bilgileri paylaştı: