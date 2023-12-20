Türkiye'nin En İyi 23 Üniversitesi Açıklandı! Bakın Hangi Üniversite İlk Sırada

Quacquarelli Symonds'ın oluşturduğu Dünya Üniversite Sıralaması'n göre Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi belirlendi. Sürdürülebilirlik Sıralama Sistemi kategorisine göre yapılan bu sıralamada İstanbul Teknik Üniversitesi ilk sırada bulunuyor. Quacquarelli Symonds 2024 Sürdürülebilirlik Sıralama Sistemi'nde Türkiye'nin en iyi 2. üniversitesi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. İşte Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi sıralamasının devamı...

Türkiye'nin En İyi 23 Üniversitesi

Quacquarelli Symonds'ın belirlediği sıralama göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri aşağıda yer alan görseldeki gibidir;

Ankara ve İstanbul'da yer alan üniversiteler, liste içerisinde öne çıkıyor. Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesi listesinde bu üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerini de görebilirsiniz.