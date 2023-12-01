Türkiye'nin En yeşil Üniversiteleri Belli Oldu! İlk Sıradaki Üniversite Dikkat Çekti

Yükseköğretim Kurulu Türkiye'nin en yeşil üniversiteleri listesini açıkladı. Yeşil Üniversite Endeksi'ne göre Türkiye'nin en yeşil üniversitesi hangisi oldu? İşte yanıtı...

Türkiye'nin En yeşil Üniversiteleri Belli Oldu! İlk Sıradaki Üniversite Dikkat Çekti
Türkiye'nin En yeşil Üniversiteleri Belli Oldu! İlk Sıradaki Üniversite Dikkat Çekti
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Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği listeye göre Türkiye'nin en yeşil üniversitesi Erciyes Üniversitesi oldu. Dünya sıralamasında, bu kategoriye göre ilk 100'de yer alan Erciyes Üniversitesi'nden sonra bir vakıf üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi 2. sırada yer alıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ise Türkiye'nin en yeşil üniversiteleri arasında 3. sırada bulunuyor. İşte sıralamanın devamı...

Türkiye'nin En Yeşil Üniversiteleri

Türkiye'nin En yeşil Üniversiteleri
Türkiye'nin En yeşil Üniversiteleri

Yeşil Üniversite Endeksi'nde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin en yeşil üniversiteleri aşağıdaki gibidir;

1. Erciyes Üniversitesi

2. Özyeğin Üniversitesi

3. Yıldız Teknik Üniversitesi

4. Yıldız Teknik Üniversitesi

5. Ege Üniversitesi

Türkiye'nin En yeşil Üniversiteleri Belli Oldu! İlk Sıradaki Üniversite Dikkat Çekti - Resim : 2

6. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

7. Bartın Üniversitesi

8. Aksaray Üniversitesi

9. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

10. Sakarya Üniversitesi

Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversitesi SeçildiTürkiye'nin En İyi Devlet Üniversitesi SeçildiEğitim
# Yeşil
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