Türkiye'nin En yeşil Üniversiteleri Belli Oldu! İlk Sıradaki Üniversite Dikkat Çekti
Yükseköğretim Kurulu Türkiye'nin en yeşil üniversiteleri listesini açıkladı. Yeşil Üniversite Endeksi'ne göre Türkiye'nin en yeşil üniversitesi hangisi oldu? İşte yanıtı...
Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği listeye göre Türkiye'nin en yeşil üniversitesi Erciyes Üniversitesi oldu. Dünya sıralamasında, bu kategoriye göre ilk 100'de yer alan Erciyes Üniversitesi'nden sonra bir vakıf üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi 2. sırada yer alıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ise Türkiye'nin en yeşil üniversiteleri arasında 3. sırada bulunuyor. İşte sıralamanın devamı...
Türkiye'nin En Yeşil Üniversiteleri
Yeşil Üniversite Endeksi'nde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin en yeşil üniversiteleri aşağıdaki gibidir;
1. Erciyes Üniversitesi
2. Özyeğin Üniversitesi
3. Yıldız Teknik Üniversitesi
4. Yıldız Teknik Üniversitesi
5. Ege Üniversitesi
6. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
7. Bartın Üniversitesi
8. Aksaray Üniversitesi
9. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
10. Sakarya Üniversitesi