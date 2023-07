Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri belli oldu! Bakın hangisi ilk sırada

Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri sıralaması belirlenirken üniversitenin eğitim kalitesi, bulunduğu il, sunduğu imkanlar ve öğrenciler tarafından ne kadar tercih edildiği gibi kriterler baz alınıyor. En iyi devlet üniversiteleri arasında İstanbul’daki devlet üniversiteleri daha çok ön plana çıksa da Ankara'daki devlet üniversiteleri ve İzmir’deki devlet üniversiteleri de en çok tercih edilenler arasında yerini alıyor. Peki Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri 2023 listesinde hangi üniversite ilk sıraya yerleşti? Ayrıntılar aşağıda...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

En iyi devlet üniversiteleri 2023 listesi için bakınız:

1. Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi, 8 Temmuz 1967 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Ana kampüsü Sıhhiye'de ve en büyük yerleşim yeri Beytepe Yerleşkesi'nde olmak üzere toplam beş kampüsü bulunmaktadır. Sıhhiye ve Beytepe dışındaki yerleşkelerde çeşitli meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri de bulunmaktadır.

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İngilizce adı ile Middle East Technical University, 15 Kasım 1956 tarihinde Ankara'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında gösterilen ODTÜ, dünyanın sayılı üniversitelerinden biridir.

Mersin'deki Deniz Bilimleri Enstitüsü ve KKTC'deki ODTÜ KKK (Kuzey Kıbrıs Kampüsü) dışındaki tüm binaları aynı kampüstedir. Bugüne kadar 120 binin üzerinde mezun veren üniversitenin eğitim dili İngilizce'dir.

3. Ankara Üniversitesi

Temeli Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmış olan Ankara Üniversitesi, resmi olarak 1946 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Türkiye’nin en iyi devlet üniversiteleri arasında gösterilen Ankara Üniversitesi, 2500’e yakın akademik personeli ve 70 bine yakın kayıtlı öğrencisi ile öğretime devam etmektedir.

4. Gebze Teknik Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi veya kısaca GTÜ, 3 Temmuz 1992'de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü adı altında kurulan Türkiye'deki iki yüksek teknoloji enstitüsünden biridir. 22 Ekim 2014 tarihinde TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile Gebze Teknik Üniversitesi olarak yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında yer alan kurumun 8000'den fazla kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

5. Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi, 9 Mart 1956 tarihinde İzmir'de Ege Bölgesi'nin ilk, Türkiye'nin dördüncü üniversitesi olarak eğitim hayatına başlayan bir devlet üniversitesidir. Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesinde toplam 15 fakülte, 9 enstitü, 6 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 36 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.

6. İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 1773 yılından bu yana kesintisiz eğitim faaliyetlerini sürdüren İstanbul'daki devlet üniversiteleri arasında en eski üniversitelerden biridir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 13 fakülte, 39 bölüm ve 6 enstitüye sahiptir. 2022 yılı itibariyla yaklaşık 22.000 lisans öğrencisi, 10.000 civarında yüksek lisans öğrencisi, 3300 civarında doktora öğrencisi ve 2100 civarında akademik personel bulunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesinin Maslak, Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu ve Tuzla'da kampüsleri bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ise her yıl değişmekle birlikte 2022 yılında en az Kıbrıs Gazimağusa İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi’nde bulunan ve İngilizce burslu eğitim veren Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’ne ait olup 243,3373'tür.

7. İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi, ana kampüsü İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski ve köklü devlet üniversitesidir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2012 yılında tüm dünyada işletme okullarını akredite eden The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından akredite edilmiş ve 2019 yılında dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girerek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır. Türkiye’nin en iyi devlet üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversitelerin başında gelen İstanbul Üniversitesinin Beyazıt, Çapa, Horhor, Kadıköy, Laleli, Vefa ve Vezneciler'de kampüsü vardır. En çok tercih edilen üniversite bölümleri yine İstanbul Üniversitesi bünyesinde seçilmektedir.

8. Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesidir. 1926 yılında Ankara'da kurulmuştur. Gazi Üniversitesi aynı zamanda cumhuriyetin ilk üniversitesi olma unvanına da sahiptir.

Tıp, Diş Hekimliği, Eğitim, Fen, Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri en önemli fakülteler arasındadır. Üniversitenin Beşevler, Emek, Maltepe, Gölbaşı ve Çubuk'ta kampüsleri bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Gazi Üniversitesinin Ankara OSTİM, Çankaya, Kızılay, Polatlı ve Beypazarı ilçelerinde meslek okulları ve yüksekokulları bulunmaktadır.

9. Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi, 1957 yılında Erzurum'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Türkiye'nin en eski yedinci üniversitesidir.

Erzurum şehir merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Atatürk Üniversitesi kampüsü, 6,5 milyon m² açık, 1 milyon m² kapalı alana sahiptir. Erzurum Ovası'nın büyük bir bölümünü kaplayan üniversite arazisi, Türkiye'nin en büyük ikinci kampüsüdür. Türkiye'nin ilk planlı kampüsü olma özelliğini taşımaktadır.

10. Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü devlet üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Marmara Üniversitesinde 16 fakülte, 11 enstitü, 3 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi bölümleri toplamda 155 adet olup üniversitede eğitim Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça olmak üzere beş dilde verilmektedir.

Acıbadem, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Göztepe, Kartal ve Dragos'ta kampüsleri bulunan Marmara Üniversitesi, öğrencilerin en çok tercih ettiği devlet üniversiteleri arasında yer alıyor.

11. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul'daki devlet üniversiteleri arasındadır.

5 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesine bağlı bazı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa" adı altında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Adını İstanbul'un Cerrahpaşa semtine veren Cerrah Mehmed Paşa'dan alan üniversite, Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşanın; Avcılar, Cerrahpaşa, Bahçeköy, Bakırköy, Beyazıt, Büyükçekmece, Haseki, Sultangazi ve Şişli'de kampüsleri bulunmaktadır.

12. Boğaziçi Üniversitesi

16 Eylül 1863'te kurulan Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'un en eski devlet üniversiteleri arasındadır.

Bugün toplam 1.672.106 m² alana ve 6 kampüse sahip Boğaziçi Üniversitesinde sadece İngilizce eğitim verilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesinde 450 tam zamanlı öğretim görevlisi, 90 öğretim görevlisi, 79 Türk olmayan öğretim görevlisi, 325 araştırma görevlisi ve 990 idari personel bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde toplam 4 fakülte, 2 yüksekokul ve 6 enstitü bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi bölümleri 32 lisans, 56 yüksek lisans ve 32 adet doktora programından oluşmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında yer almaktadır ve Boğaziçi Üniversitesi taban puanları oldukça yüksektir. Nitekim üniversite en son 2022 yılında en düşük Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'ne ait olan 349,48615 taban puanı ile öğrenci alımı yapmıştır.

13. Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 1911 yılında Kondüktör Mekteb-i Âlîsi adıyla kurulmuş olup 1982 yılında bugünkü adını alan Türkiye’nin en iyi devlet üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Toplam 25.000 lisans öğrencisi, 9000 lisansüstü öğrencisi ve 1800'e yakın akademik kadrosu ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren İstanbul Teknik Üniversitesinde ayrıca 11 fakülte, 2 enstitü ve 3 yüksekokul bulunmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi de Mayıs 2012'de Türkiye'nin ilk tam kapsamlı ISO 9001 sertifikalı üniversitesi olmayı başarmıştır.

14. Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'de bulunan bir devlet üniversitesidir. 20 Temmuz 1982'de kurulmuştur. Üniversitede 10 enstitü, 18 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar, 6 meslek yüksekokulu, 1 uygulama ve araştırma hastanesi ile 60 adet uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında 70.158 öğrenci üniversitede eğitim gördü. Bu öğrencilerin 1352'si 115 ülkeden uluslararası öğrencidir. 2019 yılında 3657 akademik ve 4824 idari personel görev yapmıştır.

15. Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri'de kurulan bir devlet üniversitesidir. Bir araştırma üniversitesi olan kurum toplamda 18 fakülte, 7 enstitü, 3 yüksekokul ve 10 meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Türkiye'de Kovid-19 aşısı Erciyes Üniversitesi tarafından yapılabilmektedir.

16. Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi, 11 Nisan 1975 yılında Konya'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

21 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 6 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 25 araştırma ve uygulama merkezine ev sahipliği yapan Selçuk Üniversitesi, 85.000'den fazla öğrencisiyle Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında yer almaktadır.

17. Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi, ana kampüsü Adana şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta, Seyhan Gölü kıyısında yer alan Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Çukurova Üniversitesinde 16 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 5 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 25 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.

2022 yılı itibarıyla yaklaşık 1900 akademik personel ve 32.000'i lisans, 11.700'ü ön lisans, 5500'ü lisansüstü olmak üzere 55.000 öğrenci üniversitede bulunmaktadır.

18. Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi, Elazığ'da yer alan bir devlet üniversitesidir. 11 Nisan 1975 tarihinde kurulmuştur ve kayıtlı 60 bine yakın öğrencisi bulunmaktadır.

15 fakülte, 4 enstitü, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 32 araştırma ve uygulama merkezini bünyesinde barındıran Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında gösterilmektedir.

19. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir'de bulunan bir devlet üniversitesidir.

Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri ve Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Fen Bilimleri, Metalurji ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü bünyesinde barındıran okulun kayıtlı öğrenci sayısı yaklaşık 30.000'dir.

Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi toplamda 11 fakülteye sahiptir.

20. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon'da bulunan bir devlet üniversitesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski dördüncü üniversite olan KTÜ; İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitedir. Ayrıca kurulan ikinci teknik üniversite olarak geçmektedir.

12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, 26 araştırma ve uygulama merkezini bünyesinde bulunduran okulun 240 bine yakın mezunu bulunmaktadır.

21. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 senesinde İzmir'de kurulan bir devlet üniversitedir. Enstitünün özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapması, bu okulun Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında gösterilmesini sağlamaktadır.

22. Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa’daki ilk üniversite olarak 11 Nisan 1975 tarihinde "Bursa Üniversitesi" ismiyle kurulmuştur.

1982 yılında "Uludağ Üniversitesi" adını alan okul, 2018 senesinde ise "Bursa Uludağ Üniversitesi" adını almıştır. Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan kurum; 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 27 adet araştırma ve uygulama merkezini bünyesinde bulundurur.

23. Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta'da 1992 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

Ispartalı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını taşıyan üniversite, Isparta şehir merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunmaktadır.

15 fakülte, 3 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 47 adet araştırma ve uygulama merkezini bünyesinde bulunduran okulun toplamda 42 bin kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

24. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun'da 1 Nisan 1975 tarihinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıktığı tarih, üniversitenin adı olarak belirlenmiştir.

Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında yer alan okul; 19 fakülte, 6 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ile 25 adet uygulama ve araştırma merkezini bünyesinde barındırmaktadır.

25. Sakarya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi ya da kısa adıyla SAÜ, 1992 senesinde Sakarya il sınırları içinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

Bünyesinde 13 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokuluna yer veren okulun yaklaşık 1500 kişiden oluşan bir akademik kadrosu bulunmaktadır. Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında da gösterilen Sakarya Üniversitesi; 41 bin lisans, 5 bin ön lisans, 3500 lisansüstü, 1700 doktora öğrencisi ile eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir.

26. Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi, Antalya'da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 20 Temmuz 1982 tarihinde Batı Akdeniz bölgesindeki yükseköğretim kurumlarını da kapsayan okul, Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında gösterilmesinin yanı sıra oldukça da köklü bir okuldur.

Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile ülkenin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında olan okulun yaklaşık 75 bin kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

27. Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir'de bulunan ve hibrit eğitim modeline göre eğitim veren bir devlet üniversitesidir.

12 fakülte, 9 enstitü, 3 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 30 araştırma merkezine ev sahipliği yapan okulun 2022 yılı itibarıyla açık öğretim fakültesinde 2,5 milyonu aşkın kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

20 bini aşkın örgün eğitime kayıtlı öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi, 1500'den fazla akademik personeli ile eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

28. Abdullah Gül Üniversitesi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 2010 yılında Kayseri'de kurulan bir devlet üniversitesidir.

6 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran okul, Kayseri'nin ikinci devlet üniversitesi olarak faaliyete geçmiştir. 2 adet kampüsü bulunan Abdullah Gül Üniversitesi, yaklaşık 2500 kayıtlı öğrenciye eğitim vermektedir.

29. Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi, öğretime 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve 1987 senesinde tüzel kişiliğini kazanmıştır. Gaziantep'in ilk devlet üniversitesidir.

20 fakülte, 2 yüksekokul, 1 türk musikisi devlet konservatuvarı, 5 enstitü ve 11 meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıran okulun yaklaşık 38.000 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

30. Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Kocaeli'de bulunan bir devlet üniversitesidir. Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri arasında yer alan okulun yaklaşık 67.000 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

19 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 enstitü, 2 yüksekokulu, 21 meslek yüksekokulu ile 15 adet araştırma ve uygulama merkezine sahip olan okul aynı zamanda İstanbul'a yakınlığı ile öğrenciler tarafından en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almaktadır.

31. İnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi 3 Nisan 1975 tarihinde Malatya'nın ilk devlet üniversitesi olarak kurulmuştur.

14 fakülte, 1 devlet konservatuvarı olmak üzere 2 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitüyü ve 1 teknokenti bünyesinde ağırlayan okul,yaklaşık 41.000 kayıtlı öğrenciye eğitim vermektedir.

32. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), eski ismiyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara'nın beşinci devlet üniversitesi olarak 2010 yılında hayata geçirilmiştir.

7 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 enstitü ile 1 konservatuvara sahip olan üniversitenin 23.000 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır.

Ankara'nın en iyi devlet üniversiteleri arasında bulunan kurumun 108 farklı ülkeden öğrencisi bulunmaktadır.

33. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1982 senesinde Van'ın ilk devlet üniversitesi olarak kurulmuştur.

7 fakülteye ev sahipliği yapan okul 10 adet meslek yüksekokulunu da bünyesinde bulundurmaktadır. Yaklaşık 30.000 kayıtlı öğrencisi bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu'da en çok öğrenciye sahip üniversite unvanına sahiptir.

34. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2010 senesinde İzmir'in dördüncü devlet üniversitesi olarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Yaklaşık 16.000 kayıtlı öğrencisi olan okulun 13 fakültesi, 2 meslek yüksekokulu ve 3 adet de enstitüsü bulunmaktadır.

35. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), 2010 senesinde İstanbul'un dokuzuncu devlet üniversitesi olarak kurulmuştur.

11 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 enstitüden oluşan üniversitenin ana yerleşkesi D-100 karayolunun Kadıköy sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yaklaşık 11 bin kayıtlı öğrencisi bulunan okulun 800'e yakın akademik personeli vardır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri toplamda 43 adettir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi görece yeni kurulan bir devlet üniversitesi olmasına rağmen üniversite tercihi yapacak birçok öğrencinin listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları da bu durumdan etkilenmektedir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları 2022 yılında en düşük Bilim Tarihi Bölümü'ne ait olup 228,87994 olarak duyurulmuştur.

Kaynak: İstanbul Boğaziçi Enstitü