YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı.

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran'daki 2023-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da uygulanan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları ile değerlendirme sonuçları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı - Resim : 1

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı - Resim : 2

Ayrıca aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaraları tıklandığında her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya adayın verdiği yanıt görüntülenebilecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

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Kaynak: TRT Haber

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