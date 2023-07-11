YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. 17-18 Haziran tarihlerinde milyonlarca üniversite adayı TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döktü.

"YKS sınav sonuçları açıklandı mı, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS sonuçları erken açıklanır mı?" gibi sorular da gündeme gelmeye başladı. Sınava girenler YKS sonuçları ile ilgili araştırmalar yapıyor.

ÖSYM'den YKS sonuçlarıyla ilgili gelecek son dakika duyurusu üniversite adayları tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM ise yayınladığı takvimde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarihi paylaştı! Ancak sonuçların bazı dönemlerde erkenden erişime açıldığı da biliniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayında gerçekleştirilen YKS'nin sonuçlarının temmuz ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu.

Adaylar sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının duyurulduğu andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

ÖSYM'nin açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.

ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali de bulunuyor. Ancak ÖSYM tarafından bu seneki sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite adayları YKS tercih tarihleri ile ilgili de arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor.

YKS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.