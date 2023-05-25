YÖK'ten mezuniyet kararı

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK)yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından eğitimine diğer illerdeki üniversitelerde özel öğrenci olarak devam eden son sınıftaki depremzedelerin mezuniyet sevincini yaşamalarının önemine işaret ederek, rektörlerden bu konuda öğrencilere destek olmalarını istedi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da depremzede öğrencilerin sevinçlerine ortak olmak için mezuniyet törenlerine katılmayı planladığını belirten YÖK Başkanı Özvar, "Sevgili depremzede öğrencilerimiz, özel öğrenci olarak bulunduğunuz üniversitenin mezuniyet törenine katılımınız için rektörlüklerimiz sizlere gerekli imkanları sağlayacak. Ben de mezuniyet sevincinizde yanınızda olmaktan memnuniyet duyacağım." ifadelerini kullandı.