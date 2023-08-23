Genelde kiracı ve ev sahipleri arasında kira sözleşmeleri 1 yıllık yapılır. Kira sözleşmesi yapmadan asla ev kiralamayınız. Ancak son zamanlarda kiracı ve ev sahipleri arasında problemler yaşanmakta. 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? sorusu bu sebeple merak ediliyor. Sizler için kira sözleşmeleri hakkında yaptığımız diğer habere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ BİTİNCE EV SAHİBİ KİRACIYI ÇIKARABİLİR Mİ?

Türkiye Borçlar Kanunu'nun ilgili yasasına göre 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkaramaz. Kiracıyı evden çıkartabilmek için yasaca belirtilen hallerden birini yaşanması gerekli. Sözleşmeyi feshetme hakkı yalnızca kiracıdadır. Ev sahibi kira sözleşmeniz dolduktan sonra sizi evden çıkaramaz.

KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILMAZSA NE OLUR?

Kira sözleşmesi kiracı ve ev sahibi arasındaki ticari ilişkiyi yasal bir zemine oturtan anlaşmalardır. Ev sahibinizle veya kiracınızla aranızda bir problem yaşadığınızda elinizde sözleşmenizin olması sizin açınızdan büyük avantaj sağlayacaktır. Son zamanlarda çoğu kişi tarafından kira sözleşmesi yazılı mı olmak zorunda? gibi sorular geliyor. Bu konuda detaylı bilgiyi aşağıdaki haberimizde bulabilirsiniz.

EVİNİZİ KİRALARKEN TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VERDİYSENİZ İŞLER DEĞİŞİR!

Ev sahibiniz 1 yılın sonunda kiranızı yasal sınırdan daha fazla yükseltip kirayı öde veya çık gibi bir talepte bulunamaz. 1 yılın sonunda kira sözleşmeniz bitmiş olsa bile yeniden sözleşme yapmak zorundadır. Eğer evinizi kiralarken net bir tarih verip ıslak imzalı bir tahliye sözleşmesi verdiyseniz ev sahibiniz sizi evden çıkarabilir. Ayrıca bunun dışında sözleşmenizin süresi bitti diye ev sahibiniz sizi asla evden çıkaramaz. Yasal haklarınızı bilmeniz size büyük fayda sağlayacaktır.

Aşağıdaki hallerde ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir:

Tahliye taahhütnamesi bulunuyor ise,

Kira sözleşmesi 10. defa yenilendi ise,

Yeniden inşa ya da imar durumu varsa

Ev/İş yeri satıldıysa

Kira bedeli ödenmemiş ise çıkarılabilir

Bu haller dışında sizi evden çıkarmak isteyen bir ev sahibiniz varsa dava açarak hukuksal açıdan hakkınızı arayabilirsiniz. Bu haller dışında sizi evden çıkaramaz.