Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri

2023 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekliler bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını sorgulatmaya başladı. Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri farklı tarihlerde ödeme alacak. İşte tüm ayrıntılar...

SSK EMEKLİLERİNİN ÖDEMELERİ 21 HAZİRAN'A KADAR HESAPLARINA YATIRILACAK

SSK emeklilerinin alacakları 17-21 Haziran tarihleri arasında hesaplarına yatırılıyor.

Ödeme günü ayın 17-18'i olanlara hem aylık hem de bayram ikramiyesi 17 Haziran'da yatırıldı.

Ödeme günü 19-20 olanlara ise 18 Haziran'da ödemeler başladı.

Maaş günü 21 ve 22'si olanların aylık ve ikramiyeleri ise bugün hesaplarında olacak.

Ayın 23-24'ünde aylık alanlar 20 Haziran'da; 25'i ve 26'sında aylık alanlara ise 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEMESİ 22 HAZİRAN, EMEKLİ SANDIĞI 23 HAZİRAN'DA

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyeleri ise 22 Haziran'da ödenecek.

Emekli sandığından aylık alanların ise ödemeleri de 23 Haziran'da hesaba geçecek. Bu kapsamda 14 milyon 400 bin emekliye 25 milyar 700 milyon lira bayram ikramiyesi ödenecek.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılmasına ilişkin teklif, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı.