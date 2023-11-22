2024 Rezervasyonları Hızlı Başladı

Turizmde 2024 yılı için ilk rezervasyonlar, İngiltere ve Almanya’dan geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, erken rezervasyonlarda 2023'e göre yüzde 20 artış olduğunu söyledi.

2024 Rezervasyonları Hızlı Başladı
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Turizmde 2024 rezervasyonları hızlı başladı. Erken rezervasyonlarda İngiltere ve Almanya ilk sırada. Açıklama, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu’ndan geldi.

Turizmde kaynak pazar Rusya. Ardından da Almanya geliyor. Kavaloğlu, diğer pazarları değerlendirdi.

Turizmciler daha iyi bir sezon için çalışıyor.

# Antalya
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