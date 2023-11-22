Turizmde 2024 rezervasyonları hızlı başladı. Erken rezervasyonlarda İngiltere ve Almanya ilk sırada. Açıklama, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu’ndan geldi.

Turizmde kaynak pazar Rusya. Ardından da Almanya geliyor. Kavaloğlu, diğer pazarları değerlendirdi.

Turizmciler daha iyi bir sezon için çalışıyor.



