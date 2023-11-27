7 bin 500 TL altında emekli maaşı alanlar dikkat! Zam sinyali verdi...

Türkiye'de artan hayat pahalılığının en çok etkilediği kesim olan emekliler, enflasyon ve konut fiyatları karşısında hiçbir anlam ifade etmeyen aylıklarıyla yoksulluğa itiliyor. Öyle ki çoğu emeklinin aldığı maaş hâli hazırdaki konut kirasına bile yetmiyor.

Temmuz ayında 'kök maaş' kapsamında yapılan ara zam ise birçok emeklinin beklentisini karşılamadı.

Hâl böyleyken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere yapılacak zam hakkında açıklama geldi. Yılmaz, "7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Anadolu Yayıncılar Derneği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

'Deprem ve Enflasyonla Mücadeleyi Unutmamak Lazım'

Ancak Yılmaz, deprem ve enflasyonu işaret ederek emeklilerin bir anlamda yüksek bir beklentiye girmemelerini imâ etti:

Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.

Asgari ücret ve memur maaşları noktasındaki ücret zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız." diye konuştu.

Öte yandan Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneyi 2026'da yakalayacaklarını söyledi.