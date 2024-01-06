7 Gün Sürecek İndirim Yağmuru! Tarım Kredi Kooperatif Markette Bakliyatta Büyük İndirim Salça, Bulgur, Mercimek
İndirim günlerini kovalayan vatandaşlar için Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 2024 yılının en uzun ve karlı indirimleri başladı. 7 gün sürecek olan indirimlerde salçadan bulgura mercimekten pirince kadar indirim var. İşte tarım kredi kooperatif indirim katalogu
Tarım Kredi Marketlerde indirimli satışları yılın ilk haftasında da devam ediyor. "Aldıkça Aldıran Fiyatlar" ifadesiyle paylaşılan Tarım Kredi market katalog ürünleri merakla aratıldı. Yeşil ve kırmızı mercimek, kasap sucuk, nohut, fasulye, bulgur çeşitleri gibi pek çok üründe fiyatların indirimli olduğu Tarım Kredi Market kampanyası yalnızca 6 - 12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Enflasyona karşı Tarım Kredi Kooperatif marketler harekete geçti. Zam yok indirim var.
6 Ocak'ta başlayacak olan indirim günlerinde hem bakliyat hem de sebze reyonlarında dev indirimler vatandaşları bekliyor. İşte indirimli ürünlerin tam listesi...
Tarım Kredi Kooperatif Markette Bakliyatta Büyük İndirim
Kırmızı mercimek 32,90 TL
Yeşil mercimek 39,90 TL
Şehriye çeşitleri 13,90 TL
Domates salçası 36,90 TL
Bulgur çeşitleri 21,90 TL
Barbunya 69,90 TL
Süzme Yoğurt 55 TL
Bohça mantı 25,90 TL