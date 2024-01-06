7 Gün Sürecek İndirim Yağmuru! Tarım Kredi Kooperatif Markette Bakliyatta Büyük İndirim Salça, Bulgur, Mercimek

Tarım Kredi Marketlerde indirimli satışları yılın ilk haftasında da devam ediyor. "Aldıkça Aldıran Fiyatlar" ifadesiyle paylaşılan Tarım Kredi market katalog ürünleri merakla aratıldı. Yeşil ve kırmızı mercimek, kasap sucuk, nohut, fasulye, bulgur çeşitleri gibi pek çok üründe fiyatların indirimli olduğu Tarım Kredi Market kampanyası yalnızca 6 - 12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Enflasyona karşı Tarım Kredi Kooperatif marketler harekete geçti. Zam yok indirim var.

6 Ocak'ta başlayacak olan indirim günlerinde hem bakliyat hem de sebze reyonlarında dev indirimler vatandaşları bekliyor. İşte indirimli ürünlerin tam listesi...

Tarım Kredi Kooperatif Markette Bakliyatta Büyük İndirim

Kırmızı mercimek 32,90 TL

Yeşil mercimek 39,90 TL

Şehriye çeşitleri 13,90 TL

Domates salçası 36,90 TL

Bulgur çeşitleri 21,90 TL

Barbunya 69,90 TL

Süzme Yoğurt 55 TL

Bohça mantı 25,90 TL