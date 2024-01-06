7 Gün Sürecek İndirim Yağmuru! Tarım Kredi Kooperatif Markette Bakliyatta Büyük İndirim Salça, Bulgur, Mercimek

İndirim günlerini kovalayan vatandaşlar için Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 2024 yılının en uzun ve karlı indirimleri başladı. 7 gün sürecek olan indirimlerde salçadan bulgura mercimekten pirince kadar indirim var. İşte tarım kredi kooperatif indirim katalogu

7 Gün Sürecek İndirim Yağmuru! Tarım Kredi Kooperatif Markette Bakliyatta Büyük İndirim Salça, Bulgur, Mercimek
7 Gün Sürecek İndirim Yağmuru! Tarım Kredi Kooperatif Markette Bakliyatta Büyük İndirim Salça, Bulgur, Mercimek

Tarım Kredi Marketlerde indirimli satışları yılın ilk haftasında da devam ediyor. "Aldıkça Aldıran Fiyatlar" ifadesiyle paylaşılan Tarım Kredi market katalog ürünleri merakla aratıldı. Yeşil ve kırmızı mercimek, kasap sucuk, nohut, fasulye, bulgur çeşitleri gibi pek çok üründe fiyatların indirimli olduğu Tarım Kredi Market kampanyası yalnızca 6 - 12 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Enflasyona karşı Tarım Kredi Kooperatif marketler harekete geçti. Zam yok indirim var.

6 Ocak'ta başlayacak olan indirim günlerinde hem bakliyat hem de sebze reyonlarında dev indirimler vatandaşları bekliyor. İşte indirimli ürünlerin tam listesi...

market indirimi

Tarım Kredi Kooperatif Markette Bakliyatta Büyük İndirim

Kırmızı mercimek 32,90 TL

Yeşil mercimek 39,90 TL

Şehriye çeşitleri 13,90 TL

Domates salçası 36,90 TL

Bulgur çeşitleri 21,90 TL

Barbunya 69,90 TL

Süzme Yoğurt 55 TL

Bohça mantı 25,90 TL

Sigaraya 2024 Sürprizi! Zamlı Sigaraların Tam Güncel ListesiSigaraya 2024 Sürprizi! Zamlı Sigaraların Tam Güncel ListesiEkonomi
# tarım kredi kooperatifi
Çok Okunanlar
Öncü Gençlik Blinken'ı Böyle Karşıladı!
Öncü Gençlik Blinken'ı Böyle Karşıladı!
İzmir'de Deprem mi Oldu?
İzmir'de Deprem mi Oldu?
Malatya'da Deprem Oldu!
Malatya'da Deprem Oldu!
MOSSAD Ajanı Camide Vaaz Vermiş
MOSSAD Ajanı Camide Vaaz Vermiş
İstanbul'da Terör Operasyonu! 4 Kişi Yakalandı
İstanbul'da Terör Operasyonu! 4 Kişi Yakalandı
Öne Çıkanlar Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'a kar geliyor, uzmanlar tarih verdi Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'a kar geliyor, uzmanlar tarih verdi Dünya'nın En Korkunç ve Sinsi Hastalığı! Dünya'nın En Korkunç ve Sinsi Hastalığı!