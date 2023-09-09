9 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç para oldu?

9 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar, Çeyrek altın fiyatı kaç oldu, Cumhuriyet altınında fiyatlar halen aynı mı gibi soruları üzerine detaylı bir altın analizi yaptık. Altının her türlüsünün fiyatına buradan ulaşabilirsiniz!

9 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç para oldu?
9 Eylül Altın fiyatları güncel
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Düğün sezonunun kapanmasından sonra altın fiyatlarında bir düşüş olacak mı hep birlikte göreceğiz. Güncel kura göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, reşat altın fiyatları ne kadar oldu detaylı bir şekilde inceleyelim!

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9 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI KAÇ PARA OLDU?

9 Eylül güncel altın fiyatları hakkında yaptığımız detaylı analiz sonucu sonuçları şu şekilde açıklayabiliriz:

Gram Altın

Alış Fiyatı: 1655,56
Satış Fiyatı: 1655,86

Gram altın fiyatı ne kadar

Cumhuriyet Altını

Alış Fiyatı: 10.996
Satış Fiyatı: 11.139

Yarım Altın

Alış Fiyatı: 5.515
Satış Fiyatı: 5.591

Yarım altın fiyatları

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 2.749
Satış Fiyatı: 2.795

Reşat Altını

Alış Fiyatı: 11.028,47
Satış Fiyatı: 11.171,95

Reşat Altın ne kadar

Ata Altın

Alış Fiyatı: 11.256,97
Satış Fiyatı: 11.543,27

Gremse Altın

Alış Fiyatı: 27.237,89
Satış Fiyatı: 27.852,91

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