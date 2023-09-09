9 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç para oldu?

Düğün sezonunun kapanmasından sonra altın fiyatlarında bir düşüş olacak mı hep birlikte göreceğiz. Güncel kura göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, reşat altın fiyatları ne kadar oldu detaylı bir şekilde inceleyelim!

9 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI KAÇ PARA OLDU?

9 Eylül güncel altın fiyatları hakkında yaptığımız detaylı analiz sonucu sonuçları şu şekilde açıklayabiliriz:

Gram Altın

Alış Fiyatı: 1655,56

Satış Fiyatı: 1655,86

Cumhuriyet Altını

Alış Fiyatı: 10.996

Satış Fiyatı: 11.139

Yarım Altın

Alış Fiyatı: 5.515

Satış Fiyatı: 5.591

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 2.749

Satış Fiyatı: 2.795

Reşat Altını

Alış Fiyatı: 11.028,47

Satış Fiyatı: 11.171,95

Ata Altın

Alış Fiyatı: 11.256,97

Satış Fiyatı: 11.543,27

Gremse Altın

Alış Fiyatı: 27.237,89

Satış Fiyatı: 27.852,91