9 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç para oldu?
9 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar, Çeyrek altın fiyatı kaç oldu, Cumhuriyet altınında fiyatlar halen aynı mı gibi soruları üzerine detaylı bir altın analizi yaptık. Altının her türlüsünün fiyatına buradan ulaşabilirsiniz!
Düğün sezonunun kapanmasından sonra altın fiyatlarında bir düşüş olacak mı hep birlikte göreceğiz. Güncel kura göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, reşat altın fiyatları ne kadar oldu detaylı bir şekilde inceleyelim!
9 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI KAÇ PARA OLDU?
9 Eylül güncel altın fiyatları hakkında yaptığımız detaylı analiz sonucu sonuçları şu şekilde açıklayabiliriz:
Gram Altın
Alış Fiyatı: 1655,56
Satış Fiyatı: 1655,86
Cumhuriyet Altını
Alış Fiyatı: 10.996
Satış Fiyatı: 11.139
Yarım Altın
Alış Fiyatı: 5.515
Satış Fiyatı: 5.591
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 2.749
Satış Fiyatı: 2.795
Reşat Altını
Alış Fiyatı: 11.028,47
Satış Fiyatı: 11.171,95
Ata Altın
Alış Fiyatı: 11.256,97
Satış Fiyatı: 11.543,27
Gremse Altın
Alış Fiyatı: 27.237,89
Satış Fiyatı: 27.852,91