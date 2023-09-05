Safir dizisi Feraye kimdir? Kaç yaşında? Feraye aslen nereli?

Safir dizisi Feraye kimdir diye çok fazla sorgulama yapılıyor. Safir dizisinin ünlü oyuncularından Feraye dizinin parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor. Asıl adı Özge Yağız olan Feraye karakteri Atv ekranlarında her hafta izleyiciyle buluşuyor. Gelin Feraye kimdir detaylı araştıralım!

SAFİR DİZİSİ FERAYE KİMDİR? ÖZGE YAĞIZ ASLEN NERELİ?

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi günü gösterime girecek. 'Adını Sen Koy', 'Yemin' ve 'Sol Yanım' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Özge Yağız, projeleriyle izleyicilerin ilgisini çekti. Safir dizisinde Feraye karakterini canlandırmaktadır. İşte Safir'de Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız hakkında bilmek isteyebileceğiniz bazı şeyleri bu haberde detaylı bir şekilde derledik.

ÖZGE YAĞIZ SAFİR DİZİSİNİN FERAYESİ ASLEN NERELİ?

Özge Yağız, 26 Eylül 1997'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra asıl mesleği diyetetik olup, Başkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan "Adını Sen Koy" dizisinde yaşadı. Daha sonra Özge Yağız, Kanal 7'de yayınlanan "Yemin" dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı. Yemin dizisinden 2. sezon sonunda ayrıldıktan sonra Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisinin kadrosuna katıldı. 2021 yılında Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri dizisinde "Havva" karakterini canlandırdı. 2022 yılında Show TV'de yayınlanan 'Baba' dizisinde 'Büşra Saruhanlı' karakterini canlandırdı.

FERAYE ASLEN NERELİ?

Özge Yağız, 26 Eylül 1997'de İstanbul'da doğmuş olup aslen Sivaslıdır. Ünlü oyuncu ve Safir dizisinin parlayan yıldızı Feraye oyunculuk kariyerinde birçok başarılı işe imza atmıştır. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa olan ilgisi lise yıllarında başlamış, üniversite yıllarında aktif olarak tiyatroya katılmıştır. Özge Yağız 1.69 metre boyunda, 52 kilo ağırlığında ve Başak burcudur. Yemin dizisinde rol arkadaşı Gökberk Demirci ile 2021 yılında nişanlandı. Ancak çift 2022 yılında ayrılma kararı aldı. Neden ayrılma kararı aldığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.