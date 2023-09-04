Sergey Kosenko kimdir? Kız arkadaşını lüks arabanın çatısına bağladı!

Sergey Kosenko kimdir merak ediliyor çünkü Kosenko son zamanlarda sık sık gündem oluyor. Rus asıllı girişimci ve sosyal medya ünlüsü Sergey Kosenko hayatında neler oldu? Kosenko neden tepki çekti? Sosyal Medya takipçileri nasıl arttı gelin detaylı bir şekilde inceleyelim!

SERGEY KOSENKO KİMDİR? NE YAPTI DA BU KADAR TEPKİ ÇEKTİ!

Sergey Kosenko kimdir diye sorular soran binlerce kişi Kosenko'yu sosyal medya üzerinden tanıyor. Instagram üzerinde 6.3 milyon takipçisi bulunan Kosenko son zamanlarda tepkilerin hedefi oldu. Lüks aracı üzerine kız arkadaşını bağlayan Kosenko Moskova sokaklarında gezdi. Bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Sergey tepkilerin hedefi haline geldi. Sırf dikkat çekmek ve daha fazla izlenmek için yaptığı bu tehlikeli hareket yüzünden polis Kosenko'ya 750 Euro ceza kesti. Cezayı ödeyip yoluna devam etti.

SERGEY KOSENKO NEREDE YAŞIYOR? NEREDE OKUDU?

Kosenko geniş bir sosyal medya takipçisi olan bir girişimcidir. 23 Ağustos 1987'de Rusya'da dünyaya gelen Sergey, Moskova Güç Mühendisliği Enstitüsü ve Moskova Devlet Üniversitesi'ne gitti. Maalesef her iki kurumdan da diploma aldı mı yoksa yarıda mı bıraktı belli değil. 2014 yılında bir perakende giyim işine başlayan Kosenko, işi büyüttü ancak ürün sağlayamadığı içi birçok müşterisi mal alamadı. Daha sonra Blog yazmaya, Instagram ve YouTube'da bir sosyal medya alanı oluşturmaya başladı. YouTube videolarının çoğu finans ve girişimcilik konularına odaklanıyor ancak bazen çok fazla tepki çeken içerikler üretiyor.

KOSENKO NEREDE OYNADI?

Sergey Kosenko kimdir hakkında kısa süre önce açıklanan bir bilgiye göre Kosenko'nun 2020 yılında kendisinin ve onun gibi yarı ünlü insanlarla birlikte bir TV programında oynadığı biliniyor. Programın konusu ünlü insanların biraz erzakla bir adada hayatta kalmaya çalıştığı ve direndiği bir konsepte ait. Adı ise "Kahramanlar Adası". Bu tarz bir TV realite programında yer alan Kosenko'ya dair farklı bir bilgi maalesef mevcut değil.