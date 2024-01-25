Akaryakıta 3 TL zam! 25 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatının 80 doların üzerine çıkması ve dolar kurlarında yaşanan artış pompaya zam olarak yanıdı. 4 ay sonra akaryakıt fiyatları yeniden zirveyi gördü ve 40 TL bandına erişti. Akaryakıta peş peşe gelen zamlar ise kullanıcıların canını sıkarken yeni zamların gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

AKARYAKITA 3 TL ZAM!

18 Ocak'ta LPG fiyatlarına 40 kuruş, 20 Ocak'ta motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş, benzine ise 1 lira 46 kuruşluk zam geldi zam geldi. Böylece akaryakıt fiyatlarına bir ay içerisinde toplamda 3 liralık zam yapılmış oldu.

25 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 38,28 TL

Motorin litre fiyatı:40,14 TL

LPG litre fiyatı: 20,11 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 38,36 TL

Motorin litre fiyatı: 40,21 TL

LPG litre fiyatı: 19,85 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 39,03 TL

Motorin fiyatı: 40,92 TL

LPG fiyatı: 20,29 TL

İZMİR