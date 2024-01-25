Akaryakıta 3 TL zam! 25 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Akaryakıtta yaşanan zamların, brent petrolün varil fiyatının 80 doların üzerine çıkması ve dolar kurunun 30 TL'nin üzerinde olması baş etkenleri olarak görülüyor. Son 1 haftada ise akaryakıta toplam 3 TL zam geldi. İşte akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta 3 TL zam! 25 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları...
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Brent petrolün varil fiyatının 80 doların üzerine çıkması ve dolar kurlarında yaşanan artış pompaya zam olarak yanıdı. 4 ay sonra akaryakıt fiyatları yeniden zirveyi gördü ve 40 TL bandına erişti. Akaryakıta peş peşe gelen zamlar ise kullanıcıların canını sıkarken yeni zamların gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

AKARYAKITA 3 TL ZAM!

Akaryakıta 3 TL zam! 25 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları... - Resim : 1

18 Ocak'ta LPG fiyatlarına 40 kuruş, 20 Ocak'ta motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş, benzine ise  1 lira 46 kuruşluk zam geldi zam geldi. Böylece akaryakıt fiyatlarına bir ay içerisinde toplamda 3 liralık zam yapılmış oldu.

25 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Anadolu yakası

  • Benzin fiyatı: 38,28 TL
  • Motorin litre fiyatı:40,14 TL
  • LPG litre fiyatı: 20,11 TL

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin fiyatı: 38,36 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40,21 TL
  • LPG litre fiyatı: 19,85 TL

ANKARA

  • Benzin fiyatı: 39,03 TL
  • Motorin fiyatı: 40,92 TL
  • LPG fiyatı: 20,29 TL

İZMİR

  • Benzin fiyatı: 39,22 TL
  • Motorin fiyatı: 41,11 TL
  • LPG fiyatı: 20,32 TL
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