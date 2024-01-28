Akaryakıt'a dev zam! 42 TL'yi aşacak... 28 ocak akaryakıt fiyatları...

Vatandaşlara kötü haber motorin fiyatlarından geldi. Geçtiğimiz hafta önce motorin (mazot) ardından da benzin litre fiyatı zamlanmıştı. 29 Ocak Pazartesi gecesi motorin litre fiyatları 1,38 TL zamlanacak... İşte ayrıntılar ve 28 ocak akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt'a dev zam! 42 TL'yi aşacak... 28 ocak akaryakıt fiyatları...
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Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlara bir kötü haberde motorin fiyatlarından geldi. Geçtiğimiz haftadan bu yana hem benzin hem motorine zam gelmişti. Sektör temsilcileri bir zam haberi daha verdi...

MOTORİNE DEV ZAM

Motorine 20 Ocak'ta da 1,15 TL zam gelmişti. 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek. Böylece litresi halihazırda 41 liranın üzerinde olan mazot fiyatı tarihinde ilk kez 42 liranın üzerine çıkacak...

28 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt'a dev zam! 42 TL'yi aşacak... 28 ocak akaryakıt fiyatları... - Resim : 1

İSTANBUL

  • İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 38.25 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21  TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.20 TL

-

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 38.34 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.28 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.28 TL

ANKARA

  • Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.97 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.98 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.15 TL

İZMİR

  • İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.19 TL
  • İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.18 TL
  • İzmir'de LPG litre fiyatı: 20.00 TL
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