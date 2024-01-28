Altın yatırımcısı dikkat! Şubat ayında.... 28 ocak 2024 altın fiyatları

Altın yatırımı yapmış olanlar, elinde altın olanlar ve altın almayı düşünenler altın fiyatlarını günlük olarak takip ediyor. Uzmanlar ise altın piyasasını yorumlamaya ve analizler yaparak yatırımcılara fikir vermeye devam ediyor. Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şubat ayını işaret ederek yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş youtube üzerinden yaptığı yayında altın fiyatlarının her ay rekor tazeleyebileceğini vurguladı.

Memiş, “Fed’in faiz kararına kadar alım fırsatları devam edecek. Gram altında 2040 TL, ons altında 2000 dolar destek seviyesi olacak. Önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmek lazım. Bu baskılanma, bu düşüşler bir iki hafta devam edebilir ama Şubat ayı itibarıyla tekrar yönünü yukarıya çevirebilir. Yaz aylarında 2500-2700 lira arasında, yıl sonunda da 3000 TL seviyesini takip edeceğiz. Yükselişler kaldığı yerden devam edecek. Her ay yeni bir rekor tazeleyen altın fiyatı karşınızda olacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.

28 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.953,37

Gram altın satış: 1.953,68

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.339,00

Çeyrek altın satış: 3.393,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.678,00

Yarım altın satış: 6.745,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.294,00

Tam altın satış: 13.409,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.592,00

Cumhuriyet altını satış: 13.797,00

ATA ALTIN NE KADAR?