Akaryakıta dev zam! Güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesi, sürücüleri günlük olarak yakıt fiyatlarını takip etmeye teşvik ediyor. Araç sahiplerini endişelendiren bir haber geldi: Büyük bir fiyat artışı bugün itibariyle benzin istasyonlarında görüldü. Güncel akaryakıt fiyatları artık 40 TL'yi geçti.

Akaryakıta dev zam! Güncel akaryakıt fiyatları...
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Bu gece itibari ile akaryakıta gelen dev zam pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatları kullanıcılar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Bütün bu gelişmeler ışığında akaryakıta gelen 2,03 TL zam ile 1 litre motorinin fiyatı ilk kez 40 TL'yi aşmış olacak. İşte, 13 Eylül 2023 LPG, benzin ve motorin fiyatı...

MOTORİNE ZAM

• İstanbul Avrupa motorin fiyatları 39,98 TL
• İstanbul Anadolu motorin fiyatları 40,1 TL
• Ankara motorin fiyatları 40,7 TL
• İzmir motorin fiyatları 40,7 TL

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

• İstanbul Avrupa benzin fiyatı 36,87 TL
• İstanbul Anadolu benzin fiyatı 36,82 TL
• Ankara benzin fiyatı 37,44 TL
• İzmir benzin fiyatı 37,54 TL

# akaryakıt # benzin # motorin
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