Akaryakıta dev zam! Güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesi, sürücüleri günlük olarak yakıt fiyatlarını takip etmeye teşvik ediyor. Araç sahiplerini endişelendiren bir haber geldi: Büyük bir fiyat artışı bugün itibariyle benzin istasyonlarında görüldü. Güncel akaryakıt fiyatları artık 40 TL'yi geçti.
Bu gece itibari ile akaryakıta gelen dev zam pompaya yansıdı. Akaryakıt fiyatları kullanıcılar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Bütün bu gelişmeler ışığında akaryakıta gelen 2,03 TL zam ile 1 litre motorinin fiyatı ilk kez 40 TL'yi aşmış olacak. İşte, 13 Eylül 2023 LPG, benzin ve motorin fiyatı...
MOTORİNE ZAM
• İstanbul Avrupa motorin fiyatları 39,98 TL
• İstanbul Anadolu motorin fiyatları 40,1 TL
• Ankara motorin fiyatları 40,7 TL
• İzmir motorin fiyatları 40,7 TL
BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
• İstanbul Avrupa benzin fiyatı 36,87 TL
• İstanbul Anadolu benzin fiyatı 36,82 TL
• Ankara benzin fiyatı 37,44 TL
• İzmir benzin fiyatı 37,54 TL