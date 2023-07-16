Akaryakıta yine zam!

Seçim sonrası sıcak para arayışına giren AK Parti Hükümeti, faturayı halka kesti. Vergilere zam yağmuru devam ederken, akaryakıt fiyatları bir gecede 6 lira arttı.

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisinde yapılan artış Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammının eklenmesiyle İstanbul'da benzinin litresi 28,05 liradan 34,05 liraya, motorinin litresi ise 26,32 liradan 32,32 liraya çıktı. LPG ise 15 liraya yükseldi.

Böylece Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından akaryakıt fiyatlarına 9’uncu kez zam yapılmış oldu.