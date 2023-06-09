Akaryakıtta dev zamlar pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Benzin ve motorin fiyatlarına dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak zam geleceği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. Hem benzin litre fiyatı hem de motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren zamlandı.

Önceki gün mazot fiyatı için gelen 1,36 TL zammın ardından bu gece yarısı 1 lira 37 kuruş daha artış yapıldı.

BENZİNİN LİTRESİ 2,70 TL ARTTI

Benzine ise büyük zam geldi. Son olarak 30 Mayıs’ta 66 kuruş artış yapılan benzin pompa fiyatı içinse 2 lira 70 kuruşluk zam yapıldı.Gelen zamlar sonrası ortalama mazot fiyatı İstanbul için 22,07, Ankara için 22,43, İzmir için 22,51 TL oldu. Benzin fiyatı İstanbul’da 23,94 TL, Ankara’da 24,03 ve İzmir’de 24,29 TL’ye yükseldi. Böylece motorin fiyatları 26 Ocak, benzin fiyatı ise 18 Nisan sonrası en yüksek seviyeye çıktı.

LPG'YE DE ZAM GELİYOR

Benzin ve motorin zammının yanında oto gaz fiyatları da arttı. Bu kapsamda gece yarısından itibaren tabelada LPG fiyatı 67 kuruş zamlı yandı.

DOLAR KURU ETKİLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın OPEC ülkelerinden bağımsız olarak Temmuz’da günlük petrol üretimini 1 milyon varil azaltacağını duyurması sonrası petrol fiyatları hızlı yükselişe geçmişti

Ancak talep endişeleri ve Çin'deki zayıf ekonomik büyümenin, OPEC'in son kesinti kararına ağır basmasıyla dün yönünü aşağı çevirse de fiyatlar bu sabah yeniden dalgalı bir hareket sergiliyor.

Ham petrol 72,5 doların üzerinde seyrederken, brent petrol ise 77 dolar sınırında bulunuyor.

Dolar/TL kuru ise önceki gün yüzde 7’den fazla değer kazanarak tarihi zirvesini 23,5 TL’ye çıkardı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

• BENZİN 23,94 TL

• MAZOT 22,07

ANKARA

• BENZİN 24,03

• MAZOT 22.43

İZMİR

• BENZİN 24,29

• MAZOT 22.51