Almanlar bir yerli şirketi daha satın aldı! MNG KARGO'nun tarihi ve tüm detaylar

Türkiye piyasasının önde gelen şirketlerinden biri daha Alman devi olarak tabir edilen DHL Group'a satıldı. Küresel sermayenin büyük önem atfettiği DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin %100'nü satın aldı.

(MNG KARGO)

MNG KARGO'NUN TARİHÇESİ

MNG Kargo, 2003 yılında MNG Holding tarafından genel müdür Aslan KUT'un deneyimi ile kurulmuştur. MNG Kargo'nun günümüzde 871 şube, 7 Teknolojik Transfer Karargahı dahil toplam 26 aktarma alanı, 15 bölge merkezi, 9000'dan fazla emekçisi, 2500'ün üzerinde kara aracı ve 6 uçağıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

MNG Kargo, Türkiye başta olmak üzere dünyada toplam 220 farklı ülke ve günde ortalama 600 bin haneye kargo hizmeti ulaştırmaktadır.

MNG, ALMAN ŞİRKETE YAR OLDU!

Gerçekleşen satış anlaşması soncunda Avrupa e-ticaret ağının büyük bir bölümünü elinde bulunduran DHL Group'un bir parçası olarak çalışmalarına devam edecektir. DHL Group, MNG'nin şirketler grubunun lojistik ağını tamamlayacağını belirtti.

(DHL GROUP)