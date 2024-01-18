Altın alacaklar dikkat! 1-2 hafta içinde... 18 ocak altın fiyatları

Elinde altın olanlar veya altın alacaklar altın fiyatlarını günlük olarak takip ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte vatandaşlar acaba desede uzman isim vatandaşın tereddütlerini giderdi. Katıldığı bir programda yaptığı açıklamada altında yaşanan düşüşün kalıcı olmadığını vurgulayan uzman isim sözlerine şu şekilde devam etti;

"Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2050 - 2060 lira aralığında. 2076'ya kadar yükseldi. Tekrar burada ons altın gerilemesi ile gram altında da gerileme gördük. 2040 - 2070 lira aralığını takip ediyor olacağım. Bu haftaki gerileme fırsat sunuyor tekrar.

Ons altın 2038'e çekilince karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alımları bitirmek lazım. Bu kez 2090 lirayı hedef alan yükseliş karşımızda olacak. 50 liralık yükseliş bizi bekliyor 1-2 hafta içinde. O yüzden geri çekilmeler benim nazarımda kalıcı değil." ifadelerini kullandı...

Peki altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 ocak altın fiyatları;

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.948,31

Gram altın satış: 1.948,65

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.328,00

Çeyrek altın satış: 3.397,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.656,00

Yarım altın satış: 6.763,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.272,00

Tam altın satış: 13.486,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.589,00

Cumhuriyet altını satış: 13.794,00

ATA ALTIN NE KADAR?