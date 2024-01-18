Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar! 18 ocak 2024 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 ocak 2024 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
18 OCAK 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
- YOZGAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bolu çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu