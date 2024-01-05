Ankara'da Halk Ekmeğe Zam! Vatandaş İsyan Etti
Ankara'da Halk Ekmek'e zam geldi. 5 lira olan 250 gramlık halk ekmek bundan böyle 6,5 liraya satılacak. İşte Ankaralı vatrandaşların bu zamma yorumu...
Daha bir kaç gün önce ekmeğe zam yapılmış 7 buçuk TL'den 8 TL'ye yükseltilmişti. Bu kez de Halk Ekmeğe zam geldi.
Halk ekmeğin Ankara'da fiyatı 5 TL'ydi. 250 gram halk ekmek artık 6 lira 50 liraya satılacak.
1 lira 50 kuruşluk zamma vatandaş tepkili.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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