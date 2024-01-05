Ankara'da Halk Ekmeğe Zam! Vatandaş İsyan Etti

Daha bir kaç gün önce ekmeğe zam yapılmış 7 buçuk TL'den 8 TL'ye yükseltilmişti. Bu kez de Halk Ekmeğe zam geldi.

Halk ekmeğin Ankara'da fiyatı 5 TL'ydi. 250 gram halk ekmek artık 6 lira 50 liraya satılacak.

1 lira 50 kuruşluk zamma vatandaş tepkili.