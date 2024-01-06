2024 yılı için asgari ücrete yapılan 17 bin 2 TL'lik zam sonrasında etkilenenlerden biri de işsizlik maaşı oldu. 11.402 lira olan asgari ücrete yüzde 49'luk zam ile 17.002 liraya yükseldi , ardından işsizlik maaşı taban ve tavan tutarları da değişti.

Asgari Ücret Kadar İşsizlik Maaşı! 2024 İşsizlik Maaşına Zam Geldi

Yeni asgari ücretten etkilenen maaşların başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak veriliyor. İşsizlik maaşının alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından neredeyse asgari ücret kadar bir oran alınıyor.

2023 yılında işsizlik maaşı en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 liraydı. 2024 asgari ücret yüzde 49.11 zamlanarak 17 bin 2 lira yükseldi. Yeni işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre, işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940,33, en yüksek işsizlik maaşı 15 bin 880,66 TL oldu. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor. Ardından kişinin prim oranı ve miktarı baz alınarak düşük ya da yüksek kalem de işsizlik maaşı bağlanıyor.