Yıldırım düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapatıldı

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.

Bartın'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Bartın merkezde yağış ve fırtına nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi 1-2 metreye kadar düştü.



Bartın-Karabük yolu Ulupınar mevkisinde ise yol kenarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle ikiye ayrılan ağaç ve dalları karayoluna devrildi. O sırada yolun boş olması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından ağaç ve dalları kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.