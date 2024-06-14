Yarışmacıları yarışma finaline çakarlı araçla götüren sürücüye para cezası kesildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı-18' başlığıyla yaptığı açıklamada, bir yarışma programına İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesine ilişkin sosyal medya ve ulusal basında yer alan görüntülerle ilgili olarak sivil trafik ekiplerinin bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti

Yarışmacıları yarışma finaline çakarlı araçla götüren sürücüye para cezası kesildi
Editör: Yağmur Biçen

Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı-18' başlığıyla yaptığı açıklamada, bir yarışma programının üç yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesine ilişkin sosyal medya ve ulusal basında yer alan görüntülerle ilgili olarak sivil trafik ekiplerinin bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

"Trafikte ayrıcalık iddia edenlere kesinlikle izin vermeyeceğiz"


Bu çalışma sonucunda araç sürücüsünün, mevzuata aykırı olarak ışıklı ve sesli uyarı cihazlarını araca taktığı ve kullandığının tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Araç sürücüsüne idari para cezası kesilmiş ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevleri sırasında ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usulsüz çakar kullanarak trafikte üstünlük sağlamaya çalışanlara kesinlikle göz yummayacağız."

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Kaynak: TRT Haber

# çakarlı araç # Ali Yerlikaya
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