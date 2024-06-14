Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü bir Türk!

Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine o isim getirildi.

Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü bir Türk!
Editör: Yağmur Biçen

Borussia Dortmund'da Edin Terzic dönemi sona ererken, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin getirildi. Alman kulübü, Nuri Şahin ile 3 yıllık bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü bir Türk! - Resim : 1

NURİ ŞAHİN: "BU BÜYÜK BİR ONUR"

Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklama yapan Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duyulan güvenden dolayı kulüpteki tüm yetkililere teşekkür ediyorum. BVB'deki görevimi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günden itibaren en yüksek başarıyı elde etmek için büyük bir enerji ve tutkuyla çalışacağız." dedi.

KEHL: "NURİ TAM GÜVENİMİZİ KAZANDI"

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, yaptığı açıklamada, "Nuri Şahin, geçen sezon takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale ulaşmasında önemli bir rol oynadı. Bir oyuncu ve yardımcı antrenör olarak BVB'ye katkılarının ve başarıya nasıl ulaştığımızın farkında. Doğal otoritesi ve uzmanlığı sayesinde takımımız üzerinde güçlü bir hakimiyeti var ve birlikte ne üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyor. Nuri, tam güvenimizi ve desteğimizi kazanmış durumda." ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN'İN BORUSSIA DORTMUND KARİYERİ

Nuri Şahin, profesyonel kariyerinde Borussia Dortmund formasıyla 274 resmi maçta oynadı (26 gol attı), 2011'de BVB ile Almanya şampiyonluğunu kutladı ve 2017'de takımıyla DFB Kupası'nı kazandı. 2021'den 2023'e kadar Türkiye birinci lig kulübü Antalyaspor'un takım menajerliğini yaptı. Ocak 2024'te Şahin, yardımcı antrenör olarak Strobelallee'ye geri döndü.

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